Arriba la 7ª edició del Festival Internacional de Pallasses al Circ Cric

Per setè any consecutiu, el Festival Circ Cric celebra el popular Festival internacional de Pallasses (FIP) als carrers i teatres de Sant Esteve de Palautordera. La 7a edició del FIP, que tindrà lloc de l'1 al 4 d'octubre, inclourà diversos espectacles i activitats amb una seixantena de pallasses de l'Estat i d'Europa com a protagonistes, tot i que la participació internacional aquest any es veurà reduïda a causa de la pandèmia.

La proposta del festival d'enguany inclou la presència d'artistes de renom d'origen nacional i internacional, donant cabuda tant a professional d'ampli reconeixement i trajectòria com a pallasses que debuten en el gènere.Totes elles es podran veure al Teatre Pare Casals, al Circ Cric, al Teatro Sobre Ruedas y al Pati de les Escoles Velles del poble de Sant Esteve.

Aquest any i arran de la pandèmia de la covid-19, les actuacions seran en espais acotats , seguint los protocolos, amb públic reduït i reserva prèvia. A més, no es programaran espectacles de participació, cercaviles i espectacles itinerants. A més, les entrades s'hauran de comprar anticipadament .

Durant tot el festival el Teatro Sobre Ruedas estarà instal·lat a la Plaça Joan Serra, al bell mig del poble, amb els espais: La Tartana i la Cantina, oferint espectacles de petit format cada dia.

El dijous 1 tindrà lloc la inauguració a les 20 ha la plaça Joan Serra de Sant Esteve de Palautordera, a càrrec de la companyia Aérea Teatro que oferirà un espectáculo musical d'humor idiota. La mateixa jornada, Tulipas proposa una entretinguda reunió veïnal.

El divendres 2 , Sant Esteve acollirà una marató de pallasses amb tres passis, amb presentació a càrrec d ' Aten Soria i Merche Ochoa . A més, al Teatre Pare Casals, la companyia Pepa Plana reivindicarà la figura de la pallassa amb l'espectacleVeus que no veus . A les 23 h, Les Pedettes Varietés presentaran el seu Cabaret Golfo .

El dissabte 3 , la belga Rachel Ponsonby durà al festival la divertida propuesta de circ musical Cirko Flora . El mateix dia, també serà el torn de la suïssa Jessica Arpin amb les acrobàcies sobre bicicleta de Kalabazi . A la tarda, la companyia Iluya estrenarà el seu espectacle de teatre no convencional Jet Lag , ia la mateixa hora Beatriz Garrido desplegarà l'energia del seu alter ego, Lola Mento amb l'espectacle Lolamenteando .

Tanmateix, la figura destacada del dia i d'aquesta edició és la pallassa nord-americana Laura Herts , instal·lada a França i de llarga trajectòria artística i docent, que durà al festival el seu himne a l'amor, Live . Maria Solà (Mama Calypso) presentarà el mateix dissabte l'espectacle musical i eròtic-festiu Mama Calypso i Les Remeis Exòtics .

Diumenge 4 Les Pedettes Varietés reivindicaran el clown més clàssic en clau femenina amb Jo vull ser ..., mentre que al migdia prendran el relleu el teatre còmic de carrer de Cirquet Confetti amb la proposta A la fresca i el divertit espectacle ¡Qué buen día ! de la companyia Maite Guevara. Tancarà aquesta edició 2020 l'espectacle batejat com La inauguració, a càrrec de Las Kakofonikas , on tres pallasses presentan una nova font al poble.



El FIP: trobada professional per a pallasses d'arreu

Segons la Montserrat Trias, impulsora i directora del FIP, el festival reivindica el paper d'unes dones que des de les arts escèniques han triat la comicitat “com a opció per potenciar els valors d'igualtat, justícia i sentit comú”, amb la certesa que el riure és una eina essencial per a la convivència, géneros tolerància.

Aquesta propicia a la vegada harmonia en una societat sobre “a la dona li ha estat vetat fins fa relativament poc pujar a un escenari a fer riure”. Trias lamenta que encara ara, en les programacions estables o festivals són escassos o nuls els projectes de dones: “Hem d'aconseguir una normalitat també en aquest sentit”, reivindica.

D'aquesta manera, el FIP es fa ressò de les inquietuds de les pallasses, i es manté com a punt de trobada que suposa un cop l'any compartir, veure's les cares i posar en comú les inquietuds de dones que, com els homes , “Troben en el riure i la comicitat de una manera d'entendre la vida, la cultura i la professió”.

A més, el festival defensa que si bé de pallasses n'hi ha poques, la cita busca potenciar-les, i engrescar a nous i futurs talents, tot reivindicant la tasca de fer riure des de la condició de dones.