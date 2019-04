Malestar ecologista pels 50€ que vol pagar la generalitat per senglar caçat.

Tiempo de lectura: 1



Entitats ecologistes i de defensa animal agrupades en la campanya 'La Veritat de la Cacera', han denunciat aquest dilluns la gestió cinegètica de la Generalitat i la preocupació pel ''pla pilot'' anunciat per la Generalitat, que retribuirà els caçadors amb 50 euros per senglar mort. Segons l'entitat, la cacera és ineficaç com a eina de control de poblacions ja que, tot i l'increment de captures el darrer any, no es regulen les poblacions. Segons les entitats, existeixen estudis que relacionen precisament l'increment de la pressió cinegètica sobre el senglar amb un increment de la seva capacitat reproductiva, cosa que explicaria aquest augment de població.