S'ha acabat pagar en el mercat un 600 per cent més per un producte conreat per un pagès

Els distribuïdors comercials d'aliments no poden vendre per sota del preu de cost de producció. Aquesta és una de les mesures aprovades pel Consell de Ministres dins del paquet de lleis urgents per donar soport als pagesos.Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Xavier Vela, president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC ) ha dit que:”Aquestes mesures urgents són un pas important per no suficient. Hi han moltes més necessitats i no s'han aplicat. Tenim duptes en quan a l'aplicació de les noves mesures . Estem a l'expectativa”.

Xavier Vela ha reivindicat la creació d'un mediador entre les dues parts implicades en el conflicte, pagesos i distribuidors comercials de productes de la terra. El president de les JACR tambè ha destacat que: “En alguns casos hem pagat,com a consumidors que tambè som, un 600 per cent més pel producte final”.

