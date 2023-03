Mòbils i vídeos guanyen pes en la formació

Un informe de UOC sobre el consum digital entre els joves de 14 a 35 anys constata un descens en la capacitat d'atenció. Parlem amb l'expert

en detecció i anàlisi de tendències a l'eLearning Innovation Center de la UOC, Guillem Garcia.

- Els joves depenen massa del mòbil?

Si, realment depenen molt del mòbil i de fet quatre de cada deu persones es connecten per no sentir-se sols, un de cada cinc es desperten durant la nit per mirar les xarxes socials, per tant, si depenen massa del mòbil. Ells mateixos responen amb un 80% que tenen el que s'anomena nomofòbia, por de sortir de casa sense el mòbil, ells saben que estan enganxats.



- El mòbil s'ha introduït en la formació dels joves?



Sí, aquest estudi que comentaves l'hem fet per analitzar quines són les tendències de consum tant dels joves com les tendències socials i veure quins senyals de canvi es podien produir i preparar-nos com a universitat per saber com ensenyar aquesta gent. És veritat que notem que estan enganxats mirant el mòbil tot el dia o mirant vídeos de TikTok, però és evident que no es pot estudiar una carrera universitària fent això.













- Quin impacte pot produir aquesta pèrdua d'atenció en la salut?



La nomofòbia no és una malaltia diagnosticada, però pot produir insomni o si tens un problema de salut buscar-ho a Google, realment són aspectes de la societat actual i de fet les empreses s'aprofiten d'això amb titulars enganyosos perquè la gent piqui, s'aprofiten dels problemes de salut mental.





* Fes clic aquí per escoltar l'entrevista sencera