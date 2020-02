El Mobile anul.lat per raons sanitaries i no econòmiques ,segons els organitzadors

Hem decidit cancel.lar la edició d'enguany del Mobile Word Congress (MWC) pel brot internacional de coronavirus i les anul.lacions d'empreses.Aquestas han estat les paraules que ha fet servir avui el conseller delegat de la GSMA,John Hoffman , per justificat l'aplaçament del congrès tecnológic més important del món fins l'any vinent en una roda de premsa multitudinaria a Fira de Barcelona. Herrera a Cope Catalunya i Andorra avui ha fet un recorregut per diverses entitats i organismes amb seu a Barcelona per valorar la repercusió econòmica i social de l'anul.lació del Mobile Word Congress.

Josep Gonzàlez,president de PIMEC(Petita i mitjana empresa de Catalunya) ha dit que “Avui és un dia trist per l'anunci oficial de que Barcelona no farà el MWC .Una cancel.lació que pot provocar uns 200 milions d'euros en perdues a la ciutat” .Enrique Alcantara,president d'APARTUR (Associació d'apartaments turístics de Barcelona) ha comentat que “El sector dels apartaments turístics pot perdre uns 14 milions d'euros ,tot i que l'anul.lació del Mobile ha estat a causa de una histèria col.lectiva difícil de controlar “.Carlos del Barrio,secretari de política sectorial de CCOO Catalunya, ha criticat “La gestió alarmista d'algunes empreses pel brot del corononavirus ha provocat la anul.lació del Mobile”.

