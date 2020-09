La majoria de persones fan servir malament la mascareta?

Caminar pel carrer amb mascareta però treure-se-la amb amics i familiars. Aquest és el motiu que una recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) apunta com a resposta a una pregunta habitual els últims mesos: per què Espanya és el país d'Europa amb més contagis? Què fa malament respecte a altres països? Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, hem parlat amb l'autor de l'estudi, L'investigador del Biocomsc Enric Álvarez. L'investigador ha dit que: "No pot ser que no portem la mascareta quan l'altra persona és un conegut o un familiar no convivent." Els indicis dels investigadors apunten, doncs, que abaixem la guàrdia quan coneixem la persona que tenim al davant. I és precisament en aquests entorns quan hi ha més risc de transmissió del virus i quan la mascareta és més necessària. Després d'analitzar una mostra de més de 3.000 persones a Barcelona distribuïdes per entorns i per districtes, l'estudi conclou que a les terrasses de bars i restaurants només un 2% porten mascareta i als parcs públics, només un 8% de mitjana.En reunions a parcs on es troben més de dues persones per xerrar, el percentatge és per sota del 10% tot i ser, en principi, obligatori. En els parcs petits més urbans el percentatge pot ser superior. Als supermercats, en canvi, un 95% dels enquestats assegura que porta la mascareta. Els investigadors recalquen que precisament molts ciutadans es treuen la mascareta on precisament els seria més útil, ja que hi ha més risc de transmissió del virus quan parlem amb algú que quan caminem pel carrer. Ara bé, els investigadors admeten que els percentatges podrien ser diferents en altres poblacions. Per això, el Biocomsc demana la col·laboració de la ciutadania a través de l'etiqueta #portembémascareta. "Ens agradaria saber on és així. I per això, res millor que preguntar. A la vostra població, us quadren els valors? Si us plau, contesteu amb #portembémascareta". El grup de recerca ha traslladat aquest informe a la Comissió Europea.