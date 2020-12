L'Hospital de la Vall d'Hebron participa en una vacuna internacional contra la SIDA

Avui és el dia Mundial de la Sida. A Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb la doctora María Jesús Barberà, metgessa del Servei de Malalties Infeccioses i del grup de recerca del VIH de l'hospital de la Vall d'Hebron. Els casos de VIH diagnosticats a Catalunya durant el 2019 van caure un 23 % respecte l’any anterior. Segons dades del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Malalties de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya es van diagnosticar un total de 471 casos. Segons el mateix informe, el 91 % dels catalans infectats per VIH ho saben -un total de 33.700 persones a Catalunya-, el 90 % es troba actualment en tractament i el 93 % té càrrega viral indetectable. D’aquesta manera, el territori compleix amb l’objectiu “90-90-90” establert per les Nacions Unides de cara al 2020. El Departament de Salut destaca les bones dades i assegura que Catalunya es marca com a horitzó les xifres “95-95-95”, l’any 2030. D’altra banda, també es treballa perquè les persones amb VIH+ tinguin una bona qualitat de vida. Catalunya ha viscut una disminució de casos des de l’any 2010, de 871 casos fa 10 anys a 471 el 2019, fet que representa una disminució del 45,9 %. La davallada de casos es deu en bona part a la disminució de la transmissibilitat entre la població a causa de nous tractaments universals incorporats l’any 2015 i també la incorporació de polítiques preventives com l’augment de l’ús de profilaxi.Pel que fa a sexes, els homes representen el 87 % del total, amb una taxa d’11,04 casos per cada 100.000 habitants, mentre que en les dones la taxa disminueix a 1,5 casos. A més, la mitjana d’edat de les persones amb VIH és de 35 anys. Tenir VIH no comporta més risc de desenvolupar el coronavirus. En general, s’estima que els pacients amb VIH prenen tractament antiretroviral, tenen un recompte normal de cèl·lules CD4 i una càrrega viral indetectable, per tant, no suposa una exposició més elevada que la resta de la població general. Ara bé, per minimitzar qualsevol risc per al col·lectiu s’han accelerat diverses innovacions com per exemple un sistema de diagnòstic precoç per detectar la sida i altres infeccions de transmissió sexual. Un sistema que es podria realitzar sense necessitat de desplaçar-se a un centre sanitari. Altres mecanismes són l’adaptació dels sistemes de subministrament dels fàrmacs antiretrovirals o la teleassistència. Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, aquest dimarts, 1 de desembre, 131 entitats públiques i privades han impulsat un manifest promogut pel PCAVIHV de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Segons l’ONU, s’estima que hi ha 38 milions de persones VIH positives al món, 1,7 milions de les quals es van detectar durant el 2019.