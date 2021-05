"No te lo inventas" la campanya per sensibilitzar sobre la covid persistent

Com controlar i curar la covid persistent, és un dels reptes al que s'afronta la ciència. S'acaba de posar en marxa la campanya "No te lo inventas" per conscienciar i captar fons per la investigació de la covid persistent. Parlarem amb la doctora Lourdes Mateu, coordinadora de la unitat de covid persistent en adults de l'hospital Germans Trias.

-Quan el virus estigui més controlat, el gran repte serà controlar la covid persistent?

<<Esperem controlar a curt termini el virus gràcies a les vacunes, però hem de buscar una solució per aquestes persones amb covid persistent.>>

-Que és la covid persistent?

<<Són pacients que han patit la malaltia i més enllà dels tres mesos continuen amb símptomes i poden ser molt diversos i afecten a tot l'organisme, van des del cansament, l'ofeg, dolor al pit, taquicàrdies, problemes digestius o mals de cap.>>

-Hi ha diferents graus?

<<Sí, tenim pacients que poden fer una vida més o menys normal, però d'altres que estan totalment limitats per dur a terme les seves activitats laborals i familiars.>>

-Ja estem a prop dels 200 símptomes?

<<Sí, vam començar amb 4, però a mesura que hem anat veient pacients, la llista de símptomes anava incrementant, podem dir que hem anat aprenent gràcies als pacients.>>

-Si ets asimptomàtic també pots tenir covid persistent?

És menys freqüent, normalment els pacients que tenen covid persistent tenen símptomes en la fase aguda, però són més lleus.

-Quin percentatge de gent pot acabar tenint la covid persistent?

<<Els estudis que s'han realitzat arreu del món estimen un 10%.>>