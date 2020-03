Avui, a Herrera a COPE Catalunya i Andorra, hem parlat d'aquests temes:

-Els gestors veuen impossible tramitar l'atur de tots els empleats afectats pels ERTOs.

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya han avisat aquest dilluns que el sistema de petició per acollir-se a un ERTO conté un error tècnic que pot deixar milers d'afectats per un expedient sense cobrar l'atur. Concretament, segons denuncien, el formulari habilitat pel govern espanyol per a les empreses només admet quatre dígits, de manera que només s'hi poden acollir les primeres 9.999 que ho sol·licitin. Per aquest motiu, el Col·legi ha demanat que s'habilitin més dígits, ja que només a Catalunya ja hi ha més de 65.000 empreses que han presentat un expedient i que ara han de tramitar la prestació d'atur dels seus empleats.

D'altra banda, els administratius també reiteren que només compten fins al 3 d'abril per fer aquesta petició d'atur, un termini "insuficient perquè les empreses puguin presentar correctament totes les dades dels seus treballadors amb dret a prestació". A més, alerten que si no es resol el problema tècnic i només poden fer-ho les 9.999 primeres hi ha més risc que aquests treballadors ja no cobrin l'atur fins el 10 de maig.

-En marxa una campanya de recollida de fons per finançar la compra de respiradors.

www.migranodearena.org és la plataforma a través de la qual es van recollint les donacions per a l'adquisició d'aquests respiradors. A herrera a COPE Catalunya i Andorra parlem amb Núria Caralt directora de la plataforma "Es necessiten 750 mil euros per a aquests respiradors." Ens explica Núria, i sobre la transparència i bon ús dels diners ens diu que "Un cop s'hagin cobert les necessitats de compra d'aquests respiradors, els diners que sobrin es destinaran a altres adquisicions de material necessari" continua, "tot s'ha de fer amb la màxima transparència fent arribar als donants a què es destinen aquests recursos econòmics" A la pregunta de quants diners es porten recaptats la directora de migranodearena.org ens diu "ara hi ha uns 270 mil euros recaptats, un respirador costa entre 750 € i 5.000 € ".