Han d'obrir dilluns les escoles amb tota normalitat malgrat les xifres de la pandèmia?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem de la tornada a l'escola dilluns vinent. En aquests moments hi han dues posicions enfrontades. D'una banda, els defensors de la tornada dilluns i d'altres que defensen que la tornada es retari durant unes setmanes a causa de la pandèmia. Avui per analitzar ambdues postures he parlat amb Nuria Vallés, técnica de suport a la recerca de la UAB del departament de psicologia social. La Societat Catalana de Pediatria demana que "aplicant les mesures de seguretat oportunes, els alumnes puguin seguir el seu curs escolar de forma presencial͘". Així ho assenyala en un comunicat fet públic aquest dijous on afirmen que així ho avalen "l'evidència actual i les publicacions científiques que hi ha fins al moment": "Les dades que tenim del grup de treball COPEDI-CAT -grup de treball de pediatres d'atenció primària i hospitalària a Catalunya per la recerca sobre la Covid-19 en població pediàtrica- i les dades reportades pel Kids Corona, amb relació a la prevalença de la infecció i transmissibilitat del SARS-CoV-2 en els infants, ens confirmen que la transmissió és molt més alta dins del nucli familiar que dins de les aules i que ells no són el motor que impulsa la pandèmia". D'altra banda, dimarts passat, una vintena de científics va emetre un comunicat per demanar amb caràcter d'urgència al Departament de Salut que retardés "el reinici de l'activitat educativa en les pròximes setmanes". Els signants es basaven en el fet que la situació epidemiològica de la Covid-19 és "significativament pitjor" que quan al setembre va començar el curs escolar. A la carta, comentaven diverses dades, com ara que els nens tenen més probabilitats de portar el virus a la llar que els majors de 17 anys; que els infants i joves de 2 a 16 anys tenen més probabilitats de ser el primer cas a la llar, que les edats de 12 a 16 anys tenen 7 vegades més probabilitats de contagiar-se, i que els infants i joves de 2 a 16 anys tenen més del doble de probabilitats de transmetre el virus. Com que hi ha estudis que donen resultats divergents i no hi ha dades definitives sobre si les escoles "són o no un motor de contagi", els autors manifestaven això: "Davant la manca d'evidència científica definitiva, el que procedeix és aplicar el principi de precaució de les Nacions Unides, segons el qual qui pren les decisions ha d'anticipar el dany que aquestes poden causar i hi ha d'haver proporcionalitat entre el risc i els costos i viabilitat de l'acció proposada".