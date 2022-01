Els preus de la compra de la llet al ramader sota sospita d’acord entre grans empreses

El preu de la llet va patir un lleuger increment al desembre i encara és lluny de la demanda dels ramaders, que segueixen sense cobrir els costos de producció després de l'increment de despeses en matèries primeres o serveis, com el preu de la llum.



Ara el sector de llet es troba davant d'un altre inconvenient, els càrtels. Un càrtel és un acord entre empreses per establir preus fixos per eliminar la competència entre ells i repartir-se els beneficis, però qui realment es veu afectat és el consumidor. El sector de la llet està davant d'aquest acord, però els ramaders i pagesos no estan d'acord. Parlarem d'aquesta situació amb l'advocat especialista en litigis i afectats per càrtels a Espanya, Albert Poch



- Hi ha molts càrtels al nostre país?



No són legals, hi ha càrtels què són sancionats amb una multa, però més enllà dels que es sancionen, però hi ha molts altres que no es poden sancionar per què no es descobreixen.

El càrtel és un acord secret, la part difícil és destapar-ho, per tant, hi ha molts en tot el mercat.



- Com lluiteu contra aquesta situació?



Hi ha dues formes, la primera és a través de les institucions públiques de la comissió nacional del mercat i la competència i la segona directament per part dels particulars que també poden fer una denúncia o en cas que tingui proves que vagi als jutjats i demandi a les empreses que han creat aquest càrtel.



- Com ho pot fer un particular?



Els particulars i a vegades fins i tot les empreses no són conscients. Hi ha casos on els càrtels han estat sancionats om la gent no té consciència que després pot demanar una indemnització. Hem de fer molta pedagogia per informar a la gent que estat afectada per un càrtel.