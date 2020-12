Cal fer esport amb mascareta?

Quin paper juguen les mascaretes en el món de l'esport?

Avui hem parlat del tema a Herrera a Cope Catalunya i Andorra amb el doctor Gonzalo Grazioli. La revista Apunts Sports Medicine ha publicat recentment l’article “Covid-19 and mask in sports”, del qual el Dr. Gonzalo Grazioli, especialista en cardiologia d’Àptima Centre Clínic i doctorat en prevenció de mort sobtada en l’esport, n’és un dels autors. L’estudi va representar la primera cita sobre l'ús de mascaretes en el terreny esportiu durant la pandèmia i, alhora, ha esdevingut la primera cita del centre a la Biblioteca Nacional de Medicina d'Estats Units. El treball es va plantejar avaluar l'impacte fisiològic de l'augment del diòxid de carboni (CO2) i la baixa d'oxigen (O2) generada per les mascaretes durant la pràctica d'esports aeròbics. Això va ser el passat mes de maig, durant la fase de reobertura del confinament i en un context d'obligatorietat de l'ús de la màscara i d'autorització per a la realització d’esports a l'aire lliure a Catalunya. En el marc de l’estudi es van prendre tres mostres de l'aire respirat: basal sense màscara, basal amb màscara i exercici amb màscara. Els resultats van demostrar que l'ús de mascaretes durant un exercici de major intensitat que caminar (es va realitzar el test de Ruffier) disminueix la disponibilitat d'oxigen i augmenta els nivells de CO2 aspirat. En algun model de màscara el treball va confirmar que durant l'exercici s'assoleixen 20000 ppm de CO2 (2%) i això pot resultar incòmode i simptomàtic per a alguns dels individus amb patologies cardiorespiratòries. Com limitació important de l'estudi, cal esmentar que es va dur a terme amb un baixnombre d'individus, limitat en gran mesura pel confinament estricte que va existir a Catalunya.

A nivell de conclusions, el treball posa de manifest que l'ús de màscara en esports a l'aire lliure amb distància superior a 2 metres no sembla ser d'utilitat, tenint en compte la balança cost / benefici de prevenció de la Covid-19 i seguretat davant la disminució de l'aportació de d'oxigen. És a dir, l’estudi detalla que l’ús de mascaretes durant un exercici de major intensitat que caminar , disminueix l’oxigen un 4% i incrementa la concentració de CO2 en un 20%.