La última idea de Ada Colau para prevenir incendios en Barcelona: contratar a un pastor para quitar matorrales

El Ayuntamiento de Barcelona anunció en abril de 2022 la contratación de un pastor que trasladó su rebaño a la zona de Collserola y, durante tres meses, consiguieron con un sistema innovador y ecológico paraprevenir incendios forestales.Daniel Sánchez, que en 2022 tenía 36 años, se convirtió en el primer pastor municipal. El Consistorio dio por buena aquella prueba piloto y anunció que la repetiría en 2023.



Sánchez no repetirá este año y el único pastor que se había presentado para pastorear este 2023 no ha firmado -en el último momento- el contrato y el servicio debe volver a licitarse.

Ahora, el Consistorio no encuentra pastor y, si no cambian mucho las cosas, todo apunta a que este verano no habrá ovejas en Collserola.



En Cope hemos hablado con Laia, responsable de la escuela de Pastores, sobre las condiciones y requisitos que deberá cumplir la persona que quiera optar al cargo.

El pastor contratado deberá aportar dos perros pastoresy un tercero de vigilancia que le ayuden en sus tareas de conducción y guía del rebaño. Además, se habilitará de nuevo el corral en el antiguo estadio de la Fuente del perro, donde se instalarán comederos y bebederos para los animales, así como un refugio para el pastor, aunque no estará obligado a pernoctar en él.





Parque de Collserola. (Google Maps)







El primer pastor ya criticó en los medios las condiciones en las que se encontraba y el Consistorio parece ser que ha añadido condiciones para que no se repitan algunas de ellas: “No hay necesidad de que el pastor pernocte en el lugar”, remarca el documento después de que Sánchez se pasara tres meses durmiendo en un colchón en una caseta de obra.



Además, Sánchez también lamentaba: “Es muy poco dinero para un trabajo para el que hay muy poco personal cualificado, donde además hay que aportar gran parte del material, todo el ganado…han hecho unos pliegos que solo pueden ser interesantes para las empresas”



Este 2023 el Ayuntamiento solo había conseguido que un pastor optara por la licitación y este decidió no hacerlo alegando que estaba enfermo. Las mismas fuentes admiten que debe volver a licitarse el servicio de rebaño y no saben si habrá tiempo para que se vuelva a repetir la iniciativa del pastor municipal este año.