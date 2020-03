Els jutges recomanen que els menors de pares separats es quedin amb el progenitor que tingui la guardia ara

El jutges de família de Barcelona han recomanat que els menors de pares separats es quedin amb el progenitor que tingui la guarda en aquest moment per tal d'afavorir el compliment de les mesures sanitàries contra el coronavirus. Així ho han acordat per tal d'unificar criteris davant la crisi sanitària actual. L'acord estableix que el sistema de responsabilitat parental l'exercirà el progenitor custodi, en casos de custodia exclusiva, o el que tingui la guarda en aquell moment, en casos de custodia compartida. En el cas que un dels dos tingui símptomes o s'hagi contagiat haurà de deixar el fill amb l'altre progenitor i s'haurà de facilitar el contacte amb l'altre per mitjans telemàtics.

Els jutges han instat als progenitors a arribar "als majors acords possibles" i a exercir de manera "responsable" la potestat parental tenint en compte la situació excepcional per tal de complir amb les indicacions de reduir al màxim els desplaçaments.

En el cas que hi hagi símptomes o un dels dos progenitors hagi donat positiu per coronavirus concorre el cas de força major i se suspenen provisionalment les mesures acordades en el procés de separació.

Pel que fa als procediments d'execució que s'hagin de presentar es farà el registre telemàtic i se li donarà tràmit quan s'aixequi l'Estat d'Alarma, o la seva pròrroga, a excepció dels casos en que es manifesti "la urgència del mateix i el risc per al menor".

"L'estat d'alarm no legitima l'incompliment de les resolucions de jutges" ens explica MªEugènia Gay. degana del col.legi de l'advocacia de Barcelona, "però si un dels progenitors té el coronavirus haurà d'estar amb l'altre. La persona que estigui a càrrec del menor ha d'estar sana. En qualsevol cas hem d'aplicar el sentit comú" parla Mª Eugènia. "En principi cal continuar complint el calendari de custòdia sempre que les mesures de seguretat siguin les adequades. De tota manera els jutges estan recomanant que hagin els menys desplaçaments possibles."