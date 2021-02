Tito Blanco en Esports COPE: "Haaland va a ser jugador franquicia los próximos años"

Tito Blanco, secretario técnico de la candidatura de Víctor Font, ha confesado en Esports COPE qué jugador se adaptaría más al Barça según su criterio, si Mbappé o Haaland, "seguramente los dos, me encantan los dos. Pero después de analizar a Haaland durante dos años creo que va a ser el jugador franquicia por los proximos años por el número de goles que va a marcar".

De todas formas, Tito Blanco considera que no sería realista hablar del fichaje de cualquiera de estos jugadores por la situación económica del club "el Barcelona seguramente ahora no se puede permitir el dispendio brutal que requieren esos fichajes. De todas formas, tiene que ser difícil pero no imposible porque como Barcelona tienes que ser capaz de convencer a los jugadores para que vengan a ganar títulos y competir en otra liga como la española".

Preguntado sobre si Lautaro Martínez puede ser una opción de mercado que pueda afrontar el Barça para reforzar la posición de 9, reconoce que "puede ser".

El secretario técnico de la candidatura de Víctor Font considera que el PSG fue superior al Barça en el Camp Nou "no estuve en el campo, pero tuve la sensación que fuimos superados por un grandísimo rival. Vimos el banquillo que tiene y en el cambio que tuvo que hacer Pochettino entró Ander Herrera".

Tito añade "el Barça está sufriendo en Europa y hay que poner soluciones. Lo primero es hacer un análisis profundo para saber si esta es la mejor plantilla que puede tener el Barcelona. Esta es una gran plantilla de presente y futuro. Hay jugadores de mucha proyección que van a ayudar a conseguir títulos. Pero estamos compitiendo con jugadores que son TOP en este momento".

Tito Blanco ha explicado que habla con Xavi Hernández para la candidatura desde hace más de un año y "me reúno con su hermano y con Juli López. Ellos llevan trabajando cinco años ya en este proyecto". Aunque preguntado por si Xavi se iría con Laporta si gana asegura "si Víctor Font no gana, Xavi aceptaría con la estructura que lleva trabanjo hace más de cuatro años y con un equipo de trabajo que para él es incondicional".

El exsecretario técnico del Levante también ha hablado sobre el futuro de Messi "mi opinión profesional es que ojalá Messi siga en el Barcelona. Lo han dicho Víctor Font y Juli López. Messi está para sumar muchos partidos y todavía algunas temporadas al máximo nivel"

No quiere comprometerse sobre el futuro de Ronald Koeman pero sí que explica "lo que me generaría estar más tranquilo es cómo se juegan esos dos encuentros decisivos contra Sevilla y PSG. Eso es lo que a mí me dará ciertos valores para hacer el análisis con tranquilidad".

Sobre la polémica con Jordi Cruyff, Tito Blanco considera "Jordi Cruyff dice lo que siente pero no se le prenguntó con quién está él. Yo lo que sé es que Xavi Hernández cuenta con él en el organigrama".