Pichi Alonso: "No es pot posar la responsabilitat sobre l'esquena de Pedri"

El míster Pichi Alonso ha analitzat a Esports COPE qui ha d'assumir la responsabilitat al Barça davant l'absència de Leo Messi en el partit d'aquest dimarts contra l'Eibar (19.15 hores).

Pichi considera que la responsabilitat ofensiva hauria de recaure en Griezmann "quan no està el crack, els del voltant han de donar un pas endavant. Com Benzema al Madrid, sense Cristiano. És el moment que Griezmann assumeixi els galons en atac i aporti més del que ha fet fins ara".

L'entrandor de Benicarló considera que "els líders haurien de ser els jugadors veterans, Busquets o Piqué si hi són. Aquesta responsabilitat no li podem posar sobre l'esquena a Pedri perquè és un jugador que encara ha de madurar. Hauria de tenir molt més pes a nivell ofensiu Griezmann. Hi ha tres jugadors que tenen com a posició ideal la que normalment ocupa Messi que són Pedri, Griezmann i Coutinho"

Pichi no espera grans canvis respecte a l'equip de Valladolid tret de les baixes de Messi i Alba i amb el gran dubte del sistema de tres centrals "tinc dubtes, però crec que sí donada la situació. Després de funcionar a Valladolid, l'equip li va demostrar tenir més equilibri defensiu. També és cert que no és el mateix jugar fora que a casa. Els tres centrals en la època de Johan eren més ofensius".

Davant un equip com l'Eibar que pressiona adalt, Pichi considera que "Mendilíbar sempre ha estat molt atrevit, però no sé si assumirà aquest risc. Si ho fa, s'haurà de veure si el Barça tindrà sortida de pilota amb els tres centrals defensius". De totes formes, el míster considera que el Barça tindrà més opcions de crear perill.