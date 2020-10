Koeman: "Se nota que físicamente estamos mejor"

Ronald Koeman no quiso hablar de la decepcionante pasada tempodada con Ernesto Valverde y Quique Setién en el banquillo pero claramente se refirió a la mejora física del equipo esta temporada. Ante la pregunta de nuestra Helena Condis en rueda de prensa, pidiéndole que explicase por qué ha cambiado tanto el equipo teniendo en cuenta que ayer repitieron siete jugadores titulares respecto al equipo titular de la debacle de Lisboa, al técnico holandés se le entendió todo "no puedo opinar sobre qué pasó el año pasado. He visto a los jugadores desde el primer día con mucho hambre, con mucho ánimo de revancha porque no se puede aceptar una temporada así. Desde el primer día están trabajando mucho, han entrenado hasta hoy más fuerte y con más intensidad. Lo importante es que se juega como se entrena y lo han demostrado hoy hasta el último segundo con uno menos en un campo complicado hemos estado muy bien físicamente. Se nota en todos los detalles del partido que físicamente estamos mejor".

Koeman se mostró muy orgulloso de su equipo por ganar 0-3 "a un equipo como el Celta en Vigo" y destacó que "es para estar contento" hacerlo tras jugar desde el minuto 42 con uno menos por la expulsión de Clement Lenglet. "Incluso con un menos hemos dispuesto de las mejores oportunidades. Es para estar muy contento", agregó en Movistar LaLiga.

Sobre su conversación con el árbitro al descanso, Koeman dijo "hablamos de la falta (de Lenglet). Era falta, pero es discutible la tarjeta".

También destacó a Ansu Fati, que marcó de nuevo, y a Leo Mesi "muy bien los dos, como todo el equipo. Leo también ha trabajado mucho sin balón y ha sido muy importante".

Sobre el sorteo de la Liga de Campeones, en el que su equipo ha quedado encuadrado en el Grupo G junto a Juventus, Dinamo de Kiev y Ferencvaros, Koeman fue muy sincero asumiendo el favoritismo "sabemos que Juve y Barça son los equipos más fuertes del grupo. Los dos deben pasar".