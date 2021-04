Koeman: "Estoy de acuerdo con el tuit de Piqué sobre la Superliga"

El entrenador del Barça, Ronald Koeman no ha querido abordar la polémica de la Supercopa "ayer me reuní con Laporta y me lo explicó. Creo que es mejor no opinar de momento porque todavía pueden pasar muchas cosas. Yo quiero lo mejor para el club".

Cuando le han cuestionado sobre el silencio del club en las últimas horas respecto a la Superliga y su papel de portavoz por ser el primero que habla asegura que "yo no soy el portavoz, lo es el presidente". Ante la insistencia de los periodistas, finalmente Koeman ha confesado que "estoy deacuerdo con el twit de Piqué". El central publicó una brave frase: "El fútbol es de los aficionados. Hoy más que nunca".

En su última respuesta, a una pregunta en inglés, Koeman ha criticado a la UEFA "estoy de acuerdo con lo que dijo Pep (Guardiola) sobre el número de partidos. La UEFA habla mucho pero no escucha a los entrenadores y a los jugadores. Al final, lo único que le interesa es el dinero. La primera cosa que deben hacer es proteger a los jugadores".

Koeman no cree que el equipo pueda desconectarse después de la final de Copa "no creo porque son profesionales y siempre quieres más. Queremos luchar por ganar LaLiga. Sabemos que lo tenemos en nuestras manos, pero no es fácil ganar los últimos ocho partidos. Viendo los resultados de los últimos años contra el Getafe, hay que estar bien".

Respecto a las opciones de conseguir el doblete, el técnico se muestra optimista "el equipo ha vuelto con mucho ánimo. Físicamente está muy fuerte y se ha notado, por algo hemos ganado muchos partidos en la Copa en el último tramo de los partidos. No hace falta entrenar mucho porque los datos físicos de los jugadores son impresionantes. Tenemos un calendario difícil pero si seguimos con este nivel podemos aspirar a muchas cosas".

Preguntado por la posible incoporación del Kun Agüero, Koeman prefiere centrarse en la competición "no hablo de fichajes, ni de jugadores que no seguirán el año que viene. No es el momento de hablar de jugadores que no están"

Sobre las críticas que ha recibido por tener tres porteros en la convocatoria de la Copa del Rey dejando fuera a jugadores como Riqui Puig o Pjanic, el holandés se justifica "para mí es un caso normal, siempre ha habido tres porteros en todas las eliminatorias de la Copa del Rey. Si Ter Stegen se lesiona en el calentamiento y después durante el partido le sacan una roja al segundo, es demasiado riesgo tener sólo dos porteros"

Koeman no ha querido hablar sobre su futuro y las circunstancias adversas que está soportando su proyecto "la imagen del equipo en la final el otro día fue muy buena, en actitud y juego. Pero no es un partido sólo, llevamos un tiempo mejorando las cosas. La gente está muy contenta con el Barça últimamente. Es normal que siendo entrenador en un club grande dependas de los títulos".