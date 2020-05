El Mirall s’uneix a la pastoral obrera, aquest Primer de Maig, i ofereix llibres sobre religió

Ignasi Miranda / Montse Roset

La festa del treball, el Primer de Maig, i el llibre religiós i espiritual han estat aquest divendres els dos grans temes tractats durant la taula de testimonis del programa ‘El Mirall’, a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja). Pepe Rodado, ha qualificat de “molt estranya” la celebració del dia de Sant Josep Obrer. “Igualment intentem transmetre el nostre missatge, amb eines per arribar a molta gent”, ha explicat. El també capellà obrer ha explicat que, en el manifest d’aquest Primer de Maig, es destaca que “la pandèmia ha degradat moltíssim les condicions de vida per a milers de treballadors i treballadores, alhora que ha posat en evidència que moltes coses que ja teníem abans, com ara la precarietat o la vulnerabilitat de molts, i s’ha deixat moltíssima gent tirada, abocada a la pobresa, tenint en compte que molts d’ells ni tan sols tenien abans un contracte reglat i ara s’han quedat fins i tot sense allò que els és vital”. En la mateixa línia, Rodado ha constatat que tot plegat “està tenint moltes conseqüències en les petites i mitjanes empreses i els autònoms”. El responsable de Pastoral Obrera ha assegurat, seguint el missatge positiu del manifest que, “si posem l’accent des de l’Església i l’evangeli en el fet que la dignitat dels treballadors i treballadores ha d’estar per sobre de qualsevol altra cosa, no es reproduirà el que ja teníem abans, que no és vàlid”.

En un altre moment, Pepe Rodado ha explicat que “les retallades han estat un fracàs clamorós, per exemple en educació i sanitat, i ara les dificultats dels treballadors han de ser pal·liades amb polítiques públiques, no només perquè hi hagi situacions d’emergència, sinó perquè la vida i la dignitat de les persones s’ho mereix”. També ha reivindicat “allò que és bàsicament molt més cooperatiu i participatiu”. El coordinador interdiocesà de Pastoral Obrera ha dit, d’altra banda, que la delegació de Barcelona ha elaborat “un vídeo que vol arribar a través de les xarxes, per comunicar la realitat de moltes persones, com també les reivindicacions pròpies de l’Església”. Rodado ha subratllat, a més, que “és molt important l’associació entre els petits comerciants i autònoms, per reivindicar davant les patronals i els governants, i que es demanin condicions favorables”. Ha qualificat també de “molt important poder reclamar a l’Administració pública que els negocis que tenen viabilitat rebin suport, perquè tenen moltes despeses”.

Per la seva banda, el director de l’editorial Claret, Marcel·lí López, ha qualificat la Diada de Sant Jordi de “jornada gran en què conflueixen totes les preparacions de l’any, però aquest any, des de la finestra, s’ha viscut amb tristor perquè habitualment tot just sortim al carrer, ens abracem, ens donem les mans amb els amics i els clients”. Malgrat això, ha explicat que “molta gent ho ha viscut molt bé des de casa, com és el cas d’una família que ha fet com parades de llibres i roses en clau de joc amb els nens”. López ha comentat que “la situació de l’activitat a Claret és mínima, amb la llibreria tancada pel decret d’alarma, tot i que es continua treballant des de casa, preparant la sortida de les novetats de la tardor i les del Nadal”. Ha recordat que “es poden adquirir llibres des de www.claret.cat però sense posar en risc els transportistes, de manera que es fa reserva per recollir el que es compra a la llibreria quan s’aixequi l’estat d’alarma”.

El director de Claret, a més, ha destacat “alguns llibres que poden anar molt bé en confinament: ‘Sant Pau i les dones’, un redescobriment de Sant Pau coordinat per Núria Calduch, ‘Estimada Amazònia’, cinquena exhortació del Papa Francesc amb el seu missatge ecològic, i ‘Canviar la vida per canviar el consum’, de Carles Armengol i amb la base de l’encíclica ‘Laudato Si’. I pel que fa a novetats, Marcel·lí López ha recomanat “un llibre sobre Pere Casaldàliga a partir de testimonis, escrit per una jove periodista brasilera, un treball sobre la figura de ‘Rut’, l’estrangera que salva, relat d’una persona migrant que torna a Israel i és acollida, i ‘Hem perdut alguna cosa?’, de Picanyol, un llibre de testimoniatge a partir de l’evangeli i Los secretos de la bahía, novel·la de Victòria Molins sobre la vivència d’una jove metgessa a l’Àfrica”. Finalment, Marcel·lí López ha reconegut que “un Sant Jordi el 23 de juliol, si és que es pot celebrar, no serà reeixit per moltes raons, també per la calor i la mobilitat de l’estiu”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la Unió de Religiosos de Catalunya, que ha complert 40 anys aquest 29 d’abril. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible', emmarcada igualment en la festa del treball. Un fragment del tema "Jesús vive y me quiere vivo", composat Chito Morales (Brotes de Olivo) per a la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions que se celebra aquest diumenge, amb un breu apunt sobre el nou web de Justícia i Pau a Barcelona i sobre unes orientacions de l’Arquebisbat de Barcelona per resar el Rosari en família aquest mes de maig, han completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja).