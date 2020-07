El Mirall parla de Sant Ignasi i presenta la trobada espiritual de joves a Gisclareny

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ ha tancat temporada, aquest divendres 31 de juliol, amb una taula de testimonis dedicada a la preparació de l’any que commemorarà, entre 2021 i 2022, els cinquè centenari de l’arribada de Sant Ignasi a Manresa, com també a l’organització dels exercicis-convivències per a joves a Gisclareny, iniciativa de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat programada per a l’agost, del 21 al 23. El jesuïta Lluís Magriñà, superior de la Cova de Manresa, ha destacat que, a la capital del Bages, “s’està preparant l’Any Ignasià, context en el qual hi ha hagut darrerament importants reunions malgrat la limitació que hem tingut pel confinament”. En aquesta línia, ha afegit que “aquest any la Missa de Sant Ignasi se celebra a la Seu de Manresa i no pas al santuari” de la Cova. D’altra banda, Magriñà ha relacionat Sant Ignasi amb Sant Francesc d’Assís. “A tots dos un fet inesperat relacionat amb la guerra els va canviar”, ha comentat. Igualment ha dit que la crisi del Covid-19 “ens ajuda més a viure el món present, a descobrir allò que és més important i, com deia Sant Ignasi, a servir i estimar en tot”.

Lluís Magriñà ha explicat, a més, que “l’Any Ignasià voldria aportar un missatge d’aprofundiment de la presència i l’Esperit de Déu en el nostre interior, cosa que pot obrir noves perspectives en la nostra vida a través dels actes que es faran en escoles, universitats, llocs de treball social i centres d’espiritualitat vinculats a la Companyia de Jesús”. En la mateixa línia, ha afegit que, “si tot això ajudés la gent a descobrir la presència de l’Esperit que fa canviar la vida a dins de cadascú, l’Any Ignasià donaria un gran fruit”. En un altre moment, el superior de la Cova ha valorat molt positivament l’audiència amb el Papa en què va participar recentment amb una representació de l’Ajuntament de Manresa. “Va ser molt intensa l’experiència de trobar-se amb un Sant Pare que ens feia sentir acollits, que escoltava molt i que va dir que li faria molta il·lusió venir a Manresa, després que uns i altres el vam convidar”, ha dit. El jesuïta català ha reconegut que la gran barrera és “que convidi l’Estat espanyol el Sant Pare a venir, com ja va fer amb Benet XVI i que va fer realitat la seva visita a Santiago de Compostel·la i a Barcelona”. Finalment Lluís Magriñà ha assegurat que “el Papa té molta il·lusió de veure la Cova on Sant Ignasi va escriure el primer esborrany dels exercicis espirituals”. I sobre la crisi del coronavirus, ha conclòs que la Companyia de Jesús “ha viscut la pandèmia com una oportunitat per seguir fent la mateixa missió amb reunions virtuals, d’una altra manera, tot sabent que la nostra vida està en mans del Senyor”.

D’altra banda, el sacerdot Jordi Mondragón i la professora i animadora de la diòcesi de Sant Feliu Mercè Lajara han presentat Gisclareny 2020, unes convivències-exercicis que s’ofereixen des d’aquest bisbat per a l’agost. Lajara ha destacat que la proposta “és d’espiritualitat, convivència i natura, perquè el lloc és preciós, molt amunt i a prop del Pedraforca, però també amb diferents activitats en què es comparteixen diferents situacions que ajuden a posar en pràctica allò que es vol viure, alhora que els participants es plantegen la necessitat de viure sense por”. En la mateixa línia, ha recordat que “està oberta a creients i no creients per estimular la fe”. Després de reconèixer que “no se sap encara del tot si la crisi del coronavirus obligarà a no fer la trobada”, Mercè Lajara ha destacat que “les fonts del Bastareny, un lloc preciós amb salts d’aigua espectaculars, i l’ermita de Sant Miquel de Turbians, amb un sentit molt propi lligat a la trobada, seran dos grans espais combinats amb la convivència i estones de silenci, tot conservant els moments de pregària al matí i a la nit, perquè és important donar gràcies a Déu al principi i al final de cada dia”.

A més, Mercè Lajara ha explicat que “en el confinament, tots hem viscut la solitud i el silenci, realitat que ajudarà a gaudir d’aquest estar sol que és una solitud en què Déu es fa més present dins una trobada que no ens deixa indiferents i ens il·lumina la vida”. Finalment l’organitzadora dels exercicis-convivències per a joves ha assegurat que, “en el confinament, hem descobert moltes coses que el silenci ha ajudat a descobrir, amb la idea de trobar respostes a les preguntes més profundes que portem en el nostre interior”. Per la seva banda, Jordi Mondragón ha destacat que, per completar les inscripcions, “es pot enviar un correu electrònic a l’adreça mlajara@xtec.cat o bé a jordimib83@gmail.com abans del 10 d’agost”. El prevere de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat ha recordat que “tots fem camí i ens volem trobar mentre trobem el Déu que ens estima”.

Mondragón ha invitat els joves “a viure l’experiència per tornar a les pròpies vides plens d’aquesta fe en Déu des de les proves, no només les de la pandèmia”. Mondragón ha explicat també que, “enmig de la pandèmia, estem vivint temps complexos i canvis ràpids, motiu pel qual la proposta de Gisclareny consisteix a fer un stop, cosa que és la gran novetat des de l'obertura a l’esperança i a la voluntat de Déu”. Ha destacat igualment que ”és una bona oportunitat aprofitar aquesta experiència tan dura i fer-la nostra, perquè la nostra condició humana fa que busquem el control de tot allò que depengui de nosaltres”. Finalment el sacerdot ha assegurat que “Déu no canvia i és el mateix, motiu pel qual volem enfocar Gisclareny com una prova des d’una perspectiva d’eternitat”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió inicial sobre la temporada que ha viscut l’Església a Catalunya, molt marcada per la crisi del coronavirus. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un comiat de temporada fins al setembre, invitant els oients a descansar, a pregar i a cuidar-se, moment que ha completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja).