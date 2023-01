El Mirall aprofundeix en el sentit de la VII Setmana de la Bíblia que es viu aquests dies a Catalunya

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha reflexionat aquest divendres, 27 de gener, sobre la VII Setmana de la Bíblia que les diòcesis amb seu a Catalunya celebren aquests dies, del 22 de gener (Diumenge de la Paraula) al dissabte 28. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del professor de l’Institut de Ciències Religioses de Barcelona Jaume Balateu, secretari de l’Associació Bíblica de Catalunya, i la promotora de grups bíblics Pilar Lozano, també llicenciada en Ciències Religioses per l’ISCREB. Jaume Balateu ha destacat que el lema “Us anunciem allò que hem vist i sentit” (de la primera carta de Sant Joan, capítol 1) dona un contingut molt especial a aquestes jornades. “Es busca fer arrelar una afirmació comuna, que la Paraula és entre nosaltres, i fer que això encaixi en la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, fet que dona sentit al compartir una mateixa Paraula”, ha explicat. Ha afegit igualment que “es tracta de buscar Déu” en la Sagrada Escriptura. Pilar Lozano ha comentat que “és molt important parlar de manera compartida, no només a nivell personal, perquè així tothom s’enriqueix molt més”.





En un altre moment, la biblista ha ofert l’activitat que organitza “un grup que porta 9 anys treballant i que es reuneix aquest mateix divendres (19.45h) a la parròquia de Santa Eulàlia Pallejà, en un clima de confiança molt bo amb la idea de tenir un moment de silenci, des d’una invocació a l’Esperit Sant i després llegint el text del lema, però ampliat per davant i per darrere, per compartir-lo després i fer que cadascú expliqui què li aporta”. La projecció de la pel·lícula ‘Los elegidos’, sobre la vida de Jesús, a la parròquia de Sant Baldiri de Sant Boi de Llobregat, el mateix divendres, va ser una altra de les activitats comentades. Balateu, per la seva banda, ha subratllat que “es tracta d’aprofundir en reflexions que, per exemple, la primera carta de Joan ja ens transmet, quan diu que Déu no l’ha vist ningú, però després els qui reben la paraula el creuen després que hagin recordar el que deien les Escriptures, on s’ha d’anar a buscar la font”. Ha apuntat el fet que “la comunitat joànica ja no tenia accés al Jesús de carn i ossos i ja van veure en l’Escriptura el gran referent, com ens passa també ara a nosaltres”.





Lozano, a més, ha recordat que la Setmana de la Bíblia és una oportunitat “per anar a buscar el text de la primera carta de Joan, assumir-lo com a propi i sempre compartint-lo”. Sobre el Diumenge de la Paraula, Jaume Balateu ha aclarit que “qualsevol dia és bo per llegir la Bíblia, perquè tenim tots la responsabilitat de conèixer i fer conèixer la Paraula, cosa que fa

especialment cridanera, per exemple, la Paràbola del Sembrador, on l’evangeli ens diu de manera plàstica i creativa que la Paraula s’ha de sembrar, tant si el terreny és fèrtil com si no”. El professor ha qualificat de “molt idoni” el contacte amb la Sagrada Escriptura, “sense perdre la font primària”. D’altra banda, Pilar Lozano ha lamentat que “en un dels grups” que coneix, una persona de l’àmbit eclesial li va dir recentment “que no coneixia res del Diumenge de la Paraula”, i tots dos han reivindicat que hi hagi més comunicació d’iniciatives com aquesta.





Valoració general i crida a seguir





En la segona part del col·loqui, els dos participants en la taula de testimonis han recomanat especialment llegir la bíblia. Balateu ha proposat “una lectura lineal de l’evangeli, ara potser el de Mateu, perquè cal fer com quan es llegeix qualsevol altre llibre, des del principi fins al final, cosa que també es pot fer amb els altres evangelis o amb alguna carta apostòlica”. El biblista ha aconsellat “començar a llegir la Bíblia per algun llibre del Nou Testament o potser també per un text profètic curt i directe”. Pilar Lozano, per la seva banda, ha plantejat la idoneïtat de “llegir un evangeli per començar la lectura completa de la Bíblia, com es va fer en un grup bíblic” en què ella participa, on “es va iniciar el treball amb l’evangeli de Lluc aprofundit en tres anys”. Jaume Balateu ha recordat, a més, que “cal combinar la dimensió acadèmica o intel·lectual amb la vivencial i de pregària”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Finalment Jaume Balateu i Pilar Lozano han elogiat que hi hagi iniciatives de l’Església de base per promocionar la Sagrada Escriptura. Lozano ha explicat que “hi ha un grup de Gavà, dirigit per un protestant i amb cristians de diverses creences, que funciona especialment bé”. I Balateu ha proposat com a gran lema “no tenir por i acostar-se a la Paraula de Déu”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la Trobada de Catalunya de la Renovació Carismàtica en l'Esperit, que es fa aquest cap de setmana a la residència salesiana Martí Codolar de Barcelona, amb el lema “no tingueu por, que jo soc amb vosaltres” (del capítol 41 del llibre d’Isaïes), una frase que enllaça amb la commoció per l’assassinat d’un sagristà dimecres 25 a Algesires. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Benaurances', tema del grup Canta la teva Fe que ens ajuda a preparar-nos per viure aquest diumenge IV durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=1I7JOClovAw





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la visita del nunci del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, aquest mateix divendres a Barcelona, on ha pronunciat la lliçó magistral "La Santa Seu i l'Agenda 2030" a la Universitat Abat Oliba; un conveni de

col·laboració signat el 23 de gener per la Fundació Escola Cristiana i la Fundació Pere Tarrés per establir línies de treball conjunt que enforteixi el lleure educatiu; la mort el 20 de gener a Bolívia del jesuïta garriguenc Xavier Albó als 89 anys; el nomenament de Fernando Miranda com a nou superior de la Inspectoria Maria Auxiliadora dels Salesians, que inclou les obres de Catalunya i finalment un record a Jordi Illa, rector de la basílica de Santa Maria de Mataró, que moria divendres 20 de gener als 66 anys. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).