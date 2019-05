“Quien sea alcalde de Barcelona debe dejar de lado la política partidista y conseguir consensos de ciudad”

El Presidente de Barcelona Global, Pau Guardans, ha asegurado en el programa Converses de COPE Cataluña y Andorra que mañana domingo “gane quien gane, debe dejar de lado la política partidista y hacer política de ciudad y conseguir consensos de ciudad”. “Yo creo que el que gane el lunes debe conseguir una amplia mayoría", ha afirmado Guardans, que considera que con esa mayoría “Barcelona podría dar el salto hacia adelante y ser una ciudad amigable para inversores y visitantes al mismo tiempo, que solucione problemas tan importantes como las desigualdades que se viven en la ciudad, algo que no se puede hacer gobernando en minoría". Por ello, Guardans ha remarcado que el futuro de la ciudad está en las manos de todos los ciudadanos este fin de semana.

Guardans preside Barcelona Global desde agosto de 2018, una entidad privada -por lo que no reciben ningún aporte económico que provenga de un organismo público- y transversal nacida “para que Barcelona sea atractiva para el talento y la actividad económica".

Pau Guardans ha considerado que a Barcelona “más que un proyecto, le falta ambición, proyectarse con un relato que tenga años de duración. Hemos de poner ambición para solucionar los problemas y mejorar"; cosa que en su opinión sólo se consigue con consenso "no solo de la sociedad, sino también de la política".

Otro de los temas de los que se ha hablado en el programa Converses ha sido el de la vivienda. Guardans ha señalado que "el problema no son las viviendas vacías sino que la solución está en tener una visión metropolitana”. Guardans ha precisado que este problema necesita de grandes consensos y que la solución debería pasar por la creación de una zona metropolitana con un alcalde propio. Según Guardans, este sería un territorio con 4 millones y medio de residentes que, según explica, " ya se sienten Barcelona".

Con respecto al turismo, Guardans ha sostenido que hace falta una mejor comunicación sobre cómo se gestiona la tasa turística. "Si queremos que los vecinos acepten bien el turismo, tenemos que explicar qué se hace con la tasa turística". Desde su entidad han conseguido que en determinadas acciones u obras se empiece a poner el sello "pagado con la tasa turística" para que el ciudadano sepa exactamente a dónde va ese dinero.

Por último, Guardans ha explicado el éxito de la última iniciativa de Barcelona Global, su apuesta por la música clásica: “hemos puesto de acuerdo al Liceu, el Palau de la Música y el Auditori para que salgan a promocionarse al mundo conjuntamente, para que Barcelona se convierta en un destino de la música clásica”. Además, ha añadido ejemplos claros de lo bien que ha cuajado esta medida: “reciben a la prensa internacional juntos, puedes comprar entradas de los tres a la vez, puedes ver sus carteles de la misma manera...”. Para Guardans este es un motivo de gran satisfacción, después de años donde lo habitual era que estos tres equipamientos culturales se contraprogramaran.

“El resultado de la Cambra de Comerç no me gusta. Cuando la política ocupa espacios que no le son propios creo que la sociedad es menos plural, menos libre y, por tanto, más pobre”, ha asegurado el presidente de Barcelona Global, en referencia a la victoria por mayoría absoluta de la ANC en esta institución, pudiendo gobernar la Cambra de Comerç y disponiendo de 31 de los 60 puestos del pleno.