Tres zamoranos graban un bonito documental de berrea que se está viralizando en internet

El sol azotaba el monte con dureza, las reses estaban desaparecidas entre las zonas bajas de aquella bonita dehesa cacereña, buscando la umbría y el frescor de los arroyos y de la finca.

Nos disponíamos a recechar un gran venado que, según nos contaban, era un animal complicado, muy esquivo y no habían encontrado la manera de darle caza desde hace dos temporadas atrás. Ofrecía un reto interesante que asumimos intentar y, además, el reto de grabar, le sumaba más complicación al rececho.

Era un venado de cuerpo pequeño y ya entrado en años que, durante aquellos últimos días de berrea, se encontraba ya muy debilitado incluso había recibido varios puntazos de algún rival más joven. El animal había cumplido su ciclo y era el momento adecuado de intentar abatirlo.

Una vez desayunado temprano me colgué el rifle y dispuse de 5 balas en la canana como costumbre, para acto seguido comenzar el rececho con ánimos renovados pues ya era el sexto día. Una larga caminata tras encinas y escobas nos llevó a un gran valle muy tupido de monte partido en dos por una siembra en un sitio muy discreto y recóndito, así como querencioso para el viejo venao que pudimos llegar a ver en dos ocasiones en las que en una casi logramos dispararle, pero decidimos no arriesgar pues el venado no dejaba acercarse y el tiro era muy complicado.

La séptima mañana decidimos insistir en el mismo valle y al llegar a él, disfrutamos de un sublime momento en el que una luz de miel bañaba por completo el escenario de aquel amanecer dorado. Nos detuvimos unos minutos a grabar aquella irrepetible escena y plasmarla posteriormente en el video que, siendo sincero, apenas le hace justicia. Una vez llegamos a la querencia del venao nos colocamos a una distancia de tiro cómoda, sin muchas esperanzas pues se dejaba ver en ocasiones contadas, nos sentamos al borde del monte a unos 100 metros del lugar donde algunas veces y siempre muy pegado al monte pastaba el venao.

Después de aproximadamente 30 minutos de espera, dos ciervas se acercaron tímidamente, lo que despertó nuestra atención ya que detrás de ellas podría venir el susodicho y, como si estuviera prescrito, un gran y portentoso venado hace su aparición detrás de las ciervas moviéndose tranquilo y pausado entre el monte. Nuestros corazones nos partían el pecho acelerados, ¡ES ÉL!. Todo se precipita, viene derecho, con el poco temple del que fui capaz me preparo, y espero unos segundos a que la cámara pueda inmortalizar esa estampa inmortal en mi retina, el venado va saliendo poco a poco y se planta en mitad del claro, despacio quito el seguro y activo el pelo del rifle, ya tengo el OK del cámara, apunto y un atronador sonido rompe la calma del monte haciendo que el venado se desplome sobre su estampa, atónitos, nos miramos para dar paso a una alegría desenfrenada, abrazos y enhorabuenas por doquier, ¡vaya venao!.

Después de una corta conversación nos dispusimos a ir a buscarlo. Un venao al que le contamos 24 puntas, buen grosor, altura y unas palmas espectaculares, tras una medición exhaustiva el venado arrojó nada menos que 218 puntos CIC, aunque para ser sincero a nuestros queridos lectores, la puntuación era lo de menos, poder abatir al rey del monte, ganarlo en su terreno y rodeado de amigos era un sabor especial que difícilmente volveré a paladear...

