Inauguración, a medio gas, del Mercado de Abastos provisional en Zamora

El sábado cerraba sus puertas el mercado tradicional después de 120 años de servicio ininterrumpido. Tras el cierre de puertas, durante la mañana de este miércoles se ha inaugurado el mercado provisional en Santiago Alba Bonifaz. Allí estarán 23 industriales y 4 hortelanos.

En principio, ahora empiezan a correr dos años para que el mercado tradicional, rehabilitado, reabra sus puertas. Si los plazos se cumplen, la inauguración podrá hacerse en el último año de mandato de este equipo de Gobierno, casi doce años después de que Francisco Guarido lo presentase como uno de sus proyectos estratégicos.

A juicio de los clientes e industriales, la ubicación es buena, la superficie parece estar bien dimensionada, es cómodo para los clientes y el trabajo hecho por arquitectos y empresa parece correcto. Las principales quejas esta mañana han llegado por la inauguración, a juicio de varias personas, muy precipitada, “buscando la foto antes que un servicio completo”.

Alejandro Bruña es uno de los casi diez industriales que no ha podido abrir: “Ha sido precipitado haber abierto, tenían que haber dado dos días más. El concejal se ha empeñado. En las cámaras generales no hay frío, son individuales y a algunos sí les va el motor y a otros no nos va”, lamentaba.

Es uno de los nueve industriales que no han podido abrir hoy. Nueve puestos vacíos que también han llamado la atención de los clientes. Pilar es una clienta del mercado: “Hay poca gente, con puestos vacíos, tenían que haber esperado algún día más. La gente viene y se decepciona. El mercado está bien, pero lo que no han hecho bien es esto, abrirlo corriendo y con la gente sin poner la mercancía”, exponía.

Hay que apuntar que durante las primeras semanas el mercado funcionará con dos grandes generadores, dado que de momento el Ayuntamiento de Zamora no ha recibido el visto bueno definitivo para conectar la luz desde la red.