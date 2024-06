Condenado por estafar a establecimientos de Zamora haciéndose pasar por una compañía eléctrica

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a un varón como autor de un delito continuado de estafa a la pena de 21 meses y 1 día de prisión, accesoria legal de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El condenado, aprovechando sus conocimientos en el sector de las comercializadoras de la energía y con ánimo de ilícito beneficio, efectuó llamadas telefónicas a cuatro establecimientos haciéndose pasar por el comercial de una empresa de electricidad y les reclamó para que le abonaran inmediatamente cantidades supuestamente adeudadas por facturas impagadas bajo la amenaza de cortarles el suministro en caso de que no efectúen el pago. Los propietarios se veían en la obligación de hacerlo, dada la inmediatez de la petición y el grave perjuicio económico que les puede suponer que se efectúe un corte de suministro.

No obstante, dos de los denunciantes no llegaron a realizar el ingreso porque no se fiaban de lo que se les solicitaba, una tercera denunciante no realizó ingreso al tener un problema en la aplicación de pago y la cuarta denunciante sí que realizó un ingreso que rondó los 700 euros.

El condenado, que reconoció los hechos, indemnizará en la cantidad de 698,17€ euros a la empresaría que sí realizó el ingreso.

Habiendo mostrado las partes su voluntad de no recurrir la misma se instruye a las mismas que la presente sentencia es firme.