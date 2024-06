Ayuntamiento de Zamora y Diputación, sobre la autonomía leonesa: “En Zamora no existe debate”

Zamora no está exenta de la polémica generada días atrás por la moción pro leonesista que salió adelante el pasado miércoles en la Diputación Provincial de León, respaldada por la Unión del Pueblo Leonés y el Partido Socialista. Esta moción apoya una autonomía leonesa con León, Zamora y Salamanca, generando una nueva comunidad, separada de Castilla.

¿Qué opinan los dos principales representantes institucionales de nuestra provincia? Esto explica Javier Faúndez, presidente de la Diputación: “La percepción que tenemos en la provincia de Zamora es muy diferente a la que puede tener el PSOE en esta cuestión. Este es un debate que hoy no está en la sociedad zamorana. No preocupa a la inmensa mayoría los zamoranos lo mas mínimo”.

Por su parte, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, afirma que no es el momento de revolver más la organización territorial de España: “Creo que no es el momento. Hay un modelo de comunidades autónomas consolidado. Yo no revolvería más el modelo territorial que se organizó hace ya décadas y que tiene un consenso muy aceptado en España. Lo que hay que hacer es, desde la Comunidad autónoma, luchar por una mejor financiación, por unas mejores condiciones de este territorio”.

Zanjan de esta forma, tanto Faúndez como Guarido, está polémica generada en torno a la moción aprobada en la Diputación de León a favor de la autonomía leonesa.