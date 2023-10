La ayuda de Cáritas Zamora a un joven que llegó en patera a España con 16 años: "Nadie me quería"

Cáritas es testigo, de forma alarmante, de cómo sigue aumentando la vulnerabilidad de muchas personas y familias que no pueden acceder a una vivienda digna y adecuada. Por ello, “Comparte TU RED” pretende sensibilizar a la sociedad e interpelar a las administraciones públicas sobre la realidad que están viviendo estas personas.

Las personas en situación de sin hogar sufren aislamiento social y escasa posibilidad de salir de los círculos de pobreza y exclusión social en los que se encuentran inmersos. “En este tiempo la desesperanza y la falta de oportunidades parecen normalizarse en el ámbito relacional, laboral, económico y político”, comenta Tamara Casado, miembro del equipo directivo de Cáritas Diocesana de Zamora.

Personas sin hogar

“Las personas que viven en situación de sin hogar sobreviven desvinculadas de la sociedad. Vivir conectados nos salva. Somo seres interdependientes, necesitamos recibir y también dar y eso es lo que intentamos desde Caritas con nuestro ser y estar”, expone Beatriz Carracedo, directora del centro de acogida Casa Betania de Cáritas Diocesana de Zamora.

Beatriz explicaba la importancia de esta campaña bajo el lema: 'Comparte TU RED. No dejes que se queden fuera de cobertura'. “La campaña nos invita a la acción, a superar las dificultades y el desánimo compartiendo objetivos y acciones concretas. Necesitamos cambiar la mirada, el gesto y el compromiso de esta realidad que cada vez viven más personas”.

Testimonios de la ayuda de Cáritas

Desde Casa Betania contaban dos casos concretos el de Omar y el de Adolfo

Omar es un joven marroquí que llegó a España con 16 años en patera, pagando 2.000 euros para su traslado. “Desde que llegué tuve en Cáritas un apoyo, me ayudó a tener papeles, a tener comida, a tener una cama”, explica, a la vez que apunta que primero pasó unos meses en Albacete trabajando hasta que se le acabó el contrato.

Luego al llegar a la localidad zamorana de Toro, también a trabajar, le detectaron una enfermedad: “Nadie me quería ayudar hasta que encontré una familia en Toro con la que trabajé y me derivaron a Cáritas y ellos me están ayudando en todo y es de agradecer. Me llevan a las revisiones y puedo sobrevivir gracias a ellos”.

Otra de las historias es la de Adolfo, de 54 años: “He tenido que pedir ayuda a Cáritas. Cobro una ayuda de 480 euros y con eso tengo que pagar el alquiler, teléfono, agua... Gracias a Cáritas estoy comiendo, cenando, me pagan las medicinas y puedo sobrevivir. Siempre he estado trabajando, tengo 25 años cotizados. Tuve un bar y me salió mal y la situación es complicada. Estuve trabajando en Inglaterra, estuve casado con una brasileña, fui allí a trabajar y tuve que volver. Llevo unos ocho meses sin trabajar y es difícil. Aquí llevo siete meses viniendo a comer y cenar y gracias a Cáritas se puede sobrevivir, sino sería imposible. La gente piensa que sí, pero con 480 euros no se puede vivir”, zanjaba.