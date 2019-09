Valladolid honra a su patrona, la Virgen de San Lorenzo, con 10 días de fiesta

Valladolid ultima los preparativos para la Feria y Fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. Serán las peñas de la ciudad las que, con su tradicional desfile que partirá a las seis de la tarde desde la Acera de Recoletos, den comienzo a 10 días de Fiesta. A su llegada a la Plaza Mayor, en torno a las 20:30 horas, la comitiva municipal saldrá al balcón del Ayuntamiento para acompañar a la compañía de teatro Teloncillo durante la lectura de su pregón. A las voces de Isabel Gallego y Ángel Sánchez, acompañadas por un grupo de dulzaineros, le seguirán el chupinazo y la imposición del pañuelo a la escultura del Conde Ansúrez.

COPE Valladolid se volcará con las celebraciones. Hoy, viernes, a partir de las ocho de la tarde, con una programación especial desde el balcón del Ayuntamiento para retransmitir en directo el pregón de Fiestas. Del 9 al 13 de septiembre, adaptando su programación habitual de Herrera en COPE Valladolid y Mediodía COPE Valladolid a los contenidos y los protagonistas de cada día, que pasarán por el improvisado estudio de COPE en la terraza del Hotel Enara, en Plaza España. Además, del miércoles 11 al viernes 13, de 13:30 a 14:00, desde Brasería Molino Rojo, se emitirá una tertulia taurina con motivo de la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo.

Uno de los puntos centrales de las celebraciones será la Plaza Mayor. Gloria Gaynor y Camela, de la mano de Grupo COPE, serán dos de los artistas nacionales e internacionales que este 2019 se sumen a la programación de conciertos gratuitos de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. Actuarán los días 8 y 9 de septiembre. A las 23:00 y las 22:30 horas, respectivamente. Repasarán sus éxitos sobre un escenario de forma octogonal. No será la única novedad. A fin de "seguir reforzando", no solo con la programación musical sino también con los medios técnicos que se ponen a disposición del publico para que disfrute de una experiencia que, según el alcalde, Óscar Puente, "en Valladolid está siendo especialmente importante", las dos pantallas que flanquean cada lado del escenario tendrán un mayor tamaño y estarán colocadas a mayor altura. A su paso por Herrera en COPE Valladolid, el primer edil ha avanzado también "un pasito más" en la acústica. Pese a haberse mejorado en los últimos años con la adquisición de equipos más modernos y de mayor fidelidad, estas Fiestas "no solo habrá sonido frontal". Con las nuevas modificaciones el sonido estará "repartido" y se proyectará también "hacia la parte de atrás", en los aledaños de la estatua del Conde Ansúrez.

La Feria de Día contará este año con más de un centenar de casetas distribuidas por toda la ciudad, donde se podrá degustar a un precio de 2,80 euros una tapa acompañada de una bebida. En la zona de las Moreras se ha intensificado el programa de actividades destinadas a los más jóvenes, a fin de evitar el consumo abusivo de alcohol. Así como las acciones para evitar las agresiones sexistas con una campaña de información y prevención que este año ha escogido un lema más "positivo", según el Ayuntamiento: "Solo sí es sí".

Cultos, flores y una procesión en honor a la patrona

Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo será el eje central de las Fiestas. Algunas calles lucen ya gallardetes en su honor, instalados por los jóvenes cofrades de la Real y Venerable Hermandad de Nuestra Señora del Rosario María Santísima de San Lorenzo, Patrona y Alcaldesa Perpetua de Valladolid, inmersos también en la campaña de promoción de la candidatura para convertir a Valladolid en 2020 en sede del VIII Encuentro Nacional de Jóvenesde Hermandades y Cofradías.

Será el domingo, 8 de septiembre, cuando sea portada a hombros en procesión. Acompañada de los cofrades y el público fiel, partirá a las 10:30 horas desde la Iglesia de San Lorenzo con destino a la S. I. Catedral. A su regreso, por la Plaza Mayor, desfilará sobre la alfombra artística en honor a Nuestra Señora de San Lorenzo que, previamente, habrán elaborado voluntarios bajo la supervisión del artesano José Gerbolés. Este año colaborará también en su confección la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas, invitada por el Ayuntamiento de Valladolid.