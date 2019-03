El Terre: “He sido yo, pero no sé ni lo que he hecho”

La Audiencia de Valladolid sienta en el banquillo a El Terre, Miguel Ángel López Galván. Un Jurado Popular deberá decidir si es culpable del asesinato del joven José Manuel Gutiérrez. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2017, durante una discusión que mantuvo con su esposa con la que se encontraba en trámites se separación. A su mujer le acompañaba José Manuel, encargado de la fábrica donde trabajaba ella. Según la versión de El Terre la discusión subió de tono cuando ambos pretendían llevarse al hijo del matrimonio. “Yo veía que me querían robar a mi hijo”, ha lamentado ante el tribunal. La breve discusión se prolongó no más tres minutos, un tiempo en el que José Manuel insistió en llevarse al hijo de ambos. “Tú no tienes que hablar, no tienes nada qué decidir sobre mi hijo”, sentenció a la víctima.

El Terre relata que en ese momento cogió algo que había a sus espaldas y se abalanzó sobre el joven a quien hirió sin pretenderlo. Durante su declaración ha asegurado: “Yo soy consciente de haberle golpeado con algo en el estómago, pero no de haberle acuchillado”. Continuó relatando que ya, desde un bar próximo a la vivienda donde se produjeron los hechos, reconoció ante la Policía que lo había hecho él, pero no sabía ni lo que había hecho.

Fiscalía le imputa al procesado un delito de homicidio, no considera que la muerte haya sido premeditada. La acusación particular pide 20 años por entender que estamos ante un asesinato porque hubo premeditación y alevosía. La defensa, por su parte, que pide 15 años, aporta el atenuante de trastorno mental y consumo de droga, algo que le generó arrebato y arrepentimiento espontáneo.

El Terre, vocalista del grupo de música heavy Kain, se sienta en el banquillo toda esta semana y el Jurado Popular deberá decidir si es culpable de asesinato. Junto a la condena se solicita al el pago de una indemnización para cada uno de los progenitores del fallecido de 90.000 euros.