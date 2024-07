El presidente de las Cortes ante la ruptura del pacto: “Nosotros gobernamos por principios"

Seguirá presidiendo el Parlamento de Castilla y León por mandato de su partido.Carlos Pollán tiene claro que la ruptura del pacto de gobierno entre PP y VOX no salpicará su labor en hemiciclo. Seguirá arbitrando, asegura, con imparcialidad. Se define como un político fiel a los principios de su partido. Cree que la ruptura del pacto de gobierno en Castilla y León está justificada por la posición del PP ante la política de inmigración. Culpa, eso sí, a Feijóo de haberlo dinamitado porque dice que nunca creyó en estos pactos. Recuerda que Vox no gobierna a cualquier precio y así lo han demostrado con el divorcio que decretó hace poco más de una semana Santiago Abascal. “Les cuesta asimilarlo, pero nosotros gobernamos por principios. Esto es inédito en política. No gobernamos a cualquier precio”, ha señalado.

Para el presidente de las Cortes, el PP es el socio de gobierno natural de Vox, mientras los de Abascal no logren mayoría suficiente en las urnas para gobernar en solitario. Pollán duda de que ha sido Feijóo el que ha sentenciado los pactos autonómicos. “Quien ha roto el pacto autonómico ha sido Feijóo que nunca creyó ni estuvo a gusto con ellos”, reflexiona.

A los ex consejeros de VOX

La ruptura del pacto, supuso la salida del vicepresidente, Juan García Gallardo, quien, tras dimitir, ocupará la portavocía del grupo parlamentario de Vox. Los otros tres consejeros, el titular de Empleo, Mariano Veganzones, y el de Agricultura, Gerardo Dueñas, se dieron de baja en las filas de Vox, quizás con la esperanza de que el PP siguiera contando con ellos, pero fueron cesados por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien sólo ha mantenido a Gonzalo Santonja al frente de Cultura. Sobre la decisión de cada uno de ellos, Pollán reflexiona y recuerda que cada uno es responsable de sus actos. En su caso, él hubiera sido fiel al mandato del partido. “Mi compromiso es absoluto con el partido y es el que decidió que cada uno de nosotros tengamos un puesto. Hubiera sido fiel a lo que hubiera dicho porque estoy convencido de este proyecto”, ha comentado.

Presidencia imparcial

Pollán promete una presidencia imparcial, aunque Vox forme parte de la oposición, pero deja en manos de los grupos que antes eran socios, el decidir la estrategia a seguir. Eso sí, indica que hay trámites ya iniciados y seguirán y, por lealtad, habrá que seguir con ellos adelante, aunque ya no haya un acuerdo de gobierno. “Hay trámites ya iniciados, por lealtad del equipo de gobierno que se ha tenido, pero sobre todo porque lo que ha sido bueno antes, lo seguirá siendo una vez roto el pacto”, asegura el presidente de las Cortes.

Para el titular del legislativo, el nuevo periodo de sesiones que arranca en septiembre determinará la nueva relación entre los grupos parlamentarios. “PP y Vox decidieron puntos que consideran buenos y serán los grupos, con sus iniciativas, quienes marquen si esas cuestionen salen o no adelante. Ellos serán los que definan sus posiciones”, concluye.