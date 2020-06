La "nueva normalidad" vendrá acompañada de medidas de higiene y seguridad en Castilla y León

El 21 de junio decae el Estado de Alarma, decretado por primera vez el 14 de marzo, y queda en manos de las comunidades autónomas decidir qué se podrá hacer y qué no en la denominada "nueva normalidad".

La evolución epidemiológica en Castilla y León, con dos nuevos casos confirmados y dos fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas, es "buena", según la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Sin embargo "el virus sigue circulando", ha insistido Casado, por lo que no cree que "haya que relajarse".

El grueso de las medidas que adoptará la Administración autonómica y que serán de aplicación a partir del 21 de junio se conocerá "en breve". Responsables de todas las áreas de la Junta están trabajando "intensamente", junto con los servicios jurídicos y los miembros del comité de expertos creado en plena crisis sanitaria, para alcanzar un "acuerdo", ha afirmado Casado, quien sí ha avanzado que en el "núcleo central" de este documento estarán medidas de higiene y seguridad, tales como la distancia interpersonal, el uso de mascarilla o la higiene de manos.

Respuesta ante posibles rebrotes

El modelo de desescalada aplicado en Castilla y León marcará también los protocolos de actuación ante posibles rebrotes de la enfermedad, como los detectados en dos residencias privadas de Valladolid o en el Hospital Universitario Río Ortega. Y en caso de ser necesario revertir el alivio del confinamiento, la Junta aboga por "cerrar la zona básica de salud en el caso del medio rural" y "en el caso de las ciudades, el municipio".

El control de la movilidad es competencia exclusiva del Gobierno de España. Sin embargo, la Junta de Castilla y León no descarta solicitar su ayuda para restringir el movimiento de personas entre territorios. Una circunstancia que ya se produjo en Miranda de Ebro, al inicio de la crisis sanitaria, donde "no la acordonamos porque no lo podíamos hacer", ha recordado la consejera de Sanidad, "pero sí se establecieron limitaciones" que "impidieron" su evolución ante la incidencia del COVID-19 fuera "a peor".