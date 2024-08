Luchando 'Sin Piedad' contra el cáncer infantil: “Me desahogaba”

David tiene 13 años y es de Málaga. Cuando tenía 11, a finales de 2022, sintió un dolor en la rodilla. Le realizaron pruebas y fue diagnosticado con un osteosarcoma. Se sometió a dos tratamientos, el primero de ellos no fue todo lo bien que se esperaba. “Los primeros meses fueron especialmente difíciles para él y para toda la familia” y fue en los peores momentos, cuando su tío, Juan de Frutos, de la localidad segoviana de Sepúlveda, escribió como forma de terapia unas palabras para David que han terminado convirtiéndose en canción.

'Sin piedad' se llama. Música con fines solidarios para luchar contra el cáncer infantil. Fue posible gracias a la colaboración con el músico y compositor, Jay Ciru. Gracias también a la venta de camisetas se han recaudado fondos que han permitido donardos PlayStation 5 al Hospital Materno Infantil de Málaga y 15.080 euros para la investigación contra el cáncer infantil. “Para mi fue un gran logro porque allí no tenía una Play y como vi que había muchos niños que jugaban dije, pues les regalo una PayStation 5 para que se sigan divirtiendo”.

David agradece mucho todo el apoyo que está recibiendo. “Para mi el apoyo que me están dado es que no se puede explicar. Es tan grande que no hay palabras. Es enorme. Eso me ayuda mucho”, con cuenta David en Mediodía COPE en Castilla y León.

Sin Piedad

Precisamente el título de la canción 'Sin piedad' es el lema que ambos usan para hacer frente a su enfermedad. “Nunca se está preparado para afrontar este tipo de situaciones”, nos cuenta su tío, Juan. Él fue quien escribió esta canción como forma de terapia. “Me desahogaba”, nos cuenta. La inspiración para la canción 'Sin Piedad' surgió de los momentos más difíciles, en los inicios del tratamiento del pequeño David.

“Aquello se quedó allí y durante un paseo con David le dije que me gustaría que escuchase lo que yo había escrito. En ese momento no me planteé que se pudiese convertir en una canción”, apunta Juan.

David es un héroe. Tiene pocos años.13. Es pequeño de edad, pero atravesar por una enfermedad tan grave le ha hecho grande. Le queda mucho por delante. Y sabe que su historia le puede servir a otros niños y a sus familias para llenarse de esperanza y afrontar los tratamientos.