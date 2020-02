Los comerciantes de Panaderos asisten con recelo a las obras del túnel de Andrómeda

La paralización de las obras del túnel de Andrómeda no es buen augurio para los comerciantes de la calle Panaderos. Denuncian que Valladolid está asistiendo a continuos retrasos siempre que se abordan obras de cierta envergadura. Es el caso de los nuevos accesos al 'parking' de la Plaza Mayor —se rebasó en tres meses el plazo previsto para su finalización— o las obras acometidas en el inicio mismo de la calle Panaderos, que duplicó el plazo previsto.

El tema es objeto de debate entre vecinos y comerciantes. "Tenemos miedo", reconoce Alejandro García Pellitero, que además de presidir la Asociación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) regenta un negocio en el tramo final de la calle Panaderos, de que esto mismo se repita en la ejecución del túnel que servirá de salida desde el centro de la ciudad hasta la avenida de Segovia, en el barrio de Las Delicias.

De por sí las obras en la vía pública repercuten "negativamente" en los negocios de la zona, que de media ven reducido su volumen de ventas en un 50 por ciento. Y cualquier retraso en su ejecución puede suponer que "nuestros negocios lleguen a desaparecer", advierte García Pellitero. "Con los gastos que hay", explica el presidente de Avadeco, "si no hay ventas no puedes subsistir".

Esta semana es clave para el futuro de las obras de Andrómeda. Nadie se atreve a dar plazos y Adif se ha limitado a reconocer "desavenencias" con la empresa adjudicataria. Este viernes, 14 de febrero, habrá una nueva reunión en el Ayuntamiento de Valladolid para comunicar una decisión que, confían, pueda ser definitiva. La situación en La Pilarica llega, incluso, a generar ya problemas de convivencia y los vecinos claman por un acuerdo. "El que sea", matiza su portavoz, José Luis Alcalde. Por todo ello, sumado al "deterioro" que está suponiendo para el barrio, los vecinos han decidido mantener la convocatoria de manifestación para este martes.