Las medidas en Medina del Campo contra el incremento de las peleas

Se incrementará la presencia policial en Medina del Campo para evitar las peleas que están sucediendo en las últimas semanas y meses. Hechos que dice el alcalde, Guzman Gómez, están organizados por personas normalmente inmigrantes. Personas que “llegan a trabajar de jornaleros” en el campo que llevan a cabo hechos que “no son respetuosos” con el resto de la población y generan sensación de “inseguridad, incertumbre y malestar”.

Lo pusieron en conocimiento del subdelegado del gobierno, Jacinto Canales, y le solicitaron más refuerzos para evitar las peleas. El subdelegado cree que se están utilizando “pisos pateras” donde viven algunos inmigrantes y se están creando problemas de convivencia que luego se trasladas a peleas. Aún así con los datos que tienen asegura que Medina del Campo es “una ciudad segura” donde hay problemas que tratan de resolver y afrontar. Durante los meses de verano “se incrementa” por la llega de esta población, necesaria sobre todo para el campo porque la población autóctona no es suficiente. Y hace un llamamiento a "no alarmar".

Los antidisturbios reforzarán la seguridad en el municipio vallisoletano

Tras una reunión entre ambas administraciones, en la que Gómez asegura que Jacinto fue “cercano” y entendió el problema. El subdelegado afirmó que se intensificarán los controles de seguridad y las inspecciones de trabajo pero ya en el último mes han incrementado la presencia policial para tratar de disuadir estas peleas con los antidisturbios. “Enviando unidades de prevención y reacción. Los policias que veís en los vehículos grandes fornidos que de alguna manera tratan de disuadir que haya problemas de este tipo”, explica Canales.

También, intensificarán la identificación de individuos que “no puedan estar en condiciones legales” y también se han reunido con inspección de trabajo para que intensifique las campañas de este tipo.

Gómez cree que no se solucionará solo con refuerzos sino con “más personal” y no “solamente los fines de semana” sino también entre semana, ha explicado a COPE. Sobre todo de cara a los meses de agosto y septiembre cuando celebran sus fiestas. “Medina del Campo siempre ha sido una villa que ha recibido con los brazos abiertos a todo al que ha querido visitarnos, hemos acogidos y hemos sido solidarios con todas las personas que lo necesitaban, pero desde luego lo que no podemos tolear son las personas que vienen a generar violencia e imagen distorsionada”, argumenta el alcalde del municipio vallisoletano.