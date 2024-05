La cara más desconocida de la fibromialgia: el diagnóstico en los hombres

Sensibilidad, fatiga, incluso problemas de memoria. Esto es lo que puede llegar a sentir una persona con fibromialgia, un trastorno crónico que padecen entre el 2 y el 3% de la población. Los síntomas varían de una persona a otra y todavía no existe ninguna prueba específica para diagnosticarlo.

Es más frecuente en las mujeres y menos común en los hombres, pero en COPE nos hemos encontrado a uno. Manuel tiene 57 años. Empezó con un dolor en el tobillo, en mayo de 2021. Al principio creía que era solo un esguince, pero, poco a poco, los problemas se fueron multiplicando. “Nada más levantarte no puedo ni andar, estoy con una rgidez total y luego llegan los dolores de cabeza. Tomo antidepresivos, algún tranquilizante porque ya no lo controlas”. Así relata Manuel el día a día de su enfermedad que oficialmente aún no está diagnosticada.

Después de varias visitas al médico, Manuel fue derivado a un psiquiatra. Todavía sigue con el tratamiento, y aunque hay días mejores y peores, puede hacer una vida normal. “Fue al traumatólogo y me derivó al psiquiatra y empecé con un tratamiento, pero los dolores van y vienen, aunque yo hago una vida normal”, nos explica en COPE.

Existen nuevos tratamientos. Se realizan en Madrid, fuera de la comunidad, y que, según Manuel, mejoran bastante los síntomas.