Arraigo nazareno para un Miércoles Santo sin Vía Crucis Procesional ni flores de Rebeca

Cuando a principios del mes de marzo la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno decidió modificar su tradicional besapié y cambiarlo por una reverencia o inclinación ante su imagen titular, 'Nuestro Padre Jesús Nazareno', sentó precedente.

"Es una pena ser los pioneros en esta medida que no hubiéramos querido tomar", reconoce el secretario de la Cofradía, Alberto Muñoz, quien a su paso por Mediodía COPE Valladolid ha asegurado que apenas unos pocos días después, cuando se vieron obligados a suspender una salida procesional extraordinaria, el COVID-19 se tornaba ya una enfermedad "complicada" y "muy seria". "Era difícil saber" que, y como finalmente ocurriera, su incidencia en España obligara a suspender las procesiones de Semana Santa pero, por lo que pudieron consultar de fuentes oficiales, a mediados del mes de marzo "no tenía buena pinta".

Hoy el "ritual" en el que se ha convertido para Alberto el Vía Crucis Procesional no será el mismo. Y su cabeza se inunda de "todos los recuerdos de cada año". Momento "especiales", como la salida desde la Iglesia Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno o el posterior encuentro, ya en las calles, con las cofradías de Las Angustias y la Santa Vera Cruz. Y momentos "emotivos", como la entrada, ya de regreso a la Penitencial. Pero también todos los instantes en los que, con las puertas de la Iglesia aún cerradas, vuelve a reencontrarse con los hermanos cofrades a los que ve una sola vez al año y en los que los "nervios" por que "la procesión la hagamos con el mejor sentido y el mayor recogimiento" son compartidos.

Las 14 estaciones que componen el vía crucis este año no estarán repartidas por las calles más céntricas de la ciudad. Pero partirá igualmente, aunque de manera virtual a través del canal de YouTube de la Cofradía, a las 20:30 horas.

Lo hará en forma de audiovisual y respetando lo "fundamental", el texto de Gerardo Diego. "Sin él", sostiene Alberto, "no sería lo mismo". Se prolongará durante, aproximadamente, una hora y recogerá en imágenes "los momentos más importantes de la procesión", así como "algún mensaje dirigido a los cofrades nazarenos" que prefiere "no revelar, de momento". Es deseo de la Cofradía que "aunque no sea lo mismo vivirlo en la calle y de forma presencial que en casa" con "un poquito de imaginación podamos vivir de la mejor manera" este Miércoles Santo.

Una Semana Santa sin adornos florales

En circunstancias normales Leopoldo Adiego, propietario de Floristería Rebeca, estaría "corriendo de un sitio para otro". La mayoría de los adornos florales de iglesias y pasos procesionales de Valladolid pasan por sus manos. Y la suspensión, ya no solo de las procesiones de Semana Santa, sino también de los triduos y quinarios que la rodean, ha trastocado "bastante" las cuentas de su negocio. Le ha supuesto "un palo importante".

Para él están siendo días "muy difíciles". Ya no solo por lo económico ni por que "parte de la flor que ya estaba prevista y que ya estaba preparada", bien en cámara o en tienda, se haya tenido "que ir a la basura", sino porque "no podemos disfrutar con la gente" y del resultado de "los diseños que tenemos hechos ya desde hace un montón de meses".

A Leopoldo el nuevo coronavirus le ha robado "parte del ambiente y el entusiasmo" de la Semana Santa de Valladolid. Por suerte, reconoce, las cofradías se están portando con él "maravillosamente bien". Y se aferra a la esperanza de que "todo acabe cuanto antes".