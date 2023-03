El SERLA sentará el lunes a la dirección de AUVASA y los trabajadores para desbloquear el convenio colectivo

El próximo lunes, la nueva dirección de AUVASA y los representantes de los trabajadores, se volverán a sentar para tratar de definir el calendario de negociación del convenio colectivo, bloqueado desde el año 2013. Con la mediación del SERLA, ambas partes, buscan acercar posturas tras el enquistamiento de un conflicto que no ha logrado resolver Álvaro Fernández Heredia. Arturo Barrul, presidente del comité de empresa de AUVASA explica: “Fácil no hay nada, pero hace falta voluntad. Como no avanza en lo que quiere, que es sacar los horarios del convenio colectivo, las reuniones se van diluyendo”. Para Barrull, las posiciones de ambas partes no están tan alejadas. “No estamos tan lejos en las posiciones, pero hace falta que la otra parte sea sensible a nuestros planteamientos en la mesa de negociación”, concluye.

José Alfonso Gálvez, trabajador de AUVASA y residente en Valladolid, será el encargado de resolver uno de los principales escollos que Álvaro Fernández Heredia dejó abiertos. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, le agradece su aportación a la nueva movilidad de la ciudad y respeta que haya decidido dar un paso al lado. “Queda un escollo pendiente que es el acuerdo con los trabajadores y considera que en este aspecto es mejor dar un paso al lado y que sea otra persona la que asuma esa tarea”, señala.

Para la portavoz del grupo municipal del PP, Irene Núñez, el cese de Heredia que mañana jueves pasará por el consejo de administración, demuestra el fracaso de las políticas de movilidad que ha tratado de implantar en Valladolid. “Ya hay gente que abandona el barco antes de que se hunda. Es un fracaso de las políticas de movilidad y demuestra que no conecta con la ciudad de Valladolid”, argumenta.