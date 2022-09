Más de 178.900 alumnos han vuelto al cole en Castilla y León “con plena normalidad”

El curso se inicia hoy en las etapas de Infantil y Primaria para casi 179.000 alumnos. La ausencia de restricciones da un respiro a los alumnos, pero también a los docentes y a los equipos directivos. Poco a poco irán recuperando su rutina previa a la pandemia, aunque aún desde la prudencia.

“Mucho más tranquila porque no tenemos las restricciones COVID. Gracias a Dios ya nos podemos ver las caras, que no es poco, porque algunos alumnos no conocían las caras de sus docentes desde hace dos años”, explicaba a COPE Encarna González-Campos, directora del colegio Las Agustinas de Valladolid.

En las aulas nervios. “Tengo muchas ganas de empezar el cole para ver a mis amigos y a los profes” o “No tenía ganas por los exámenes y las tareas para casa”, son algunos de los testimonios de los más pequeños hoy en los centros escolares de la Comunidad.

Pese al descenso de la natalidad, este curso crece en medio punto, hasta superar los 99.000, el número de alumnos en los centros concertados pertenecientes a la red de Escuelas Católicas. Unos centros cuya situación se complica en un escenario de precios al alza que deben asumir, en gran medida, con sus propios medios. El modelo actual de conciertos educativos es deficitario, ha asegurado el secretario autonómico de Escuelas Católicas, Leandro Roldán. Por lo que ha pedido su revisión al alza, así como un aumento de las partidas que la Junta pone a su disposición para el pago de suministros o la contratación de personal no docente. “El modulo de conciertos solo ha subido un dos por ciento. Será un curso más preocupante, si cabe y ya venimos de otros cursos en cuanto a gastos”.

“No va a haber alteraciones en la parte curricular y vamos a facilitar las programaciones didácticas, que es la parte administrativa que tienen que facilitar los profesores a la Inspección Educativa, tengan más margen y tiempo para poder presentarlo. Lo que se hacía en octubre lo puedan presentar en diciembre”, comentó la consejera de Educación, Rocío Lucas. durante una visita a León para asistir a la apertura del curso académico 2022-2023 en la Universidad.