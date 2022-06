La plantilla de Ondara acepta el acuerdo del ERTE

La Secretaria de la Federación de Industria de CCOO de Soria, Amor Pérez, lamenta que a los trabajadores “no les queda más remedio que aceptar con resignación esta situación”. Pérez confía en que sea el último ERTE y “que todo cambie”. La sindicalista desea que los trabajadores y trabajadoras puedan reincoporarse en septiembre ya “con el proyecto de la empresa relanzado”. Pérez insiste en que la plantilla ha aceptado el acuerdo “por el bien del proyecto”.

El Secretario General de CCOO de Soria, Javier Moreno, ha coincidido en que “la plantilla es la pagana de una mala gestión” porque la empresa no tenía previsto “este punto muerto” ya que no pueden comercializar la cosecha en tanto no obtengan la licencia de comercialización de la Agencia del Medicamento. Moreno confía en que “sea la última vez” y que empiecen a trabajar con las nuevas plantas. El Secretario General lanza un mensaje optimista con el deseo de que Ondara pueda traer más empleo y más riqueza recordando que la antigua Aleia nació como “algo esperanzador con el cultivo de las rosas”.