Las personas trabajadoras de Torras Papel califican de “medida desproporcionada” el ERTE de un año

Torras Papel comenzó el ERTE que anunció en diciembre para 150 días del 2023 el 16 de enero en sus plantas de Almazán, Motril, Leitza, San Joan y Zaragoza. En la adnamantina se anunció que afectaría al 100% de la plantilla, a excepción del director y del de Recursos Humanos, pero, por el momento, en estos primeros diez días de ERTE se están teniendo en cuenta las necesidades de cada sección. La regulación está variando entre los tres (de viernes a domingo) y los cinco días (de lunes a viernes) y está afectando principalmente a las secciones de producción, acabados y parte del personal de laboratorio.

Los representantes de las personas trabajadoras de Torras Papel consideran que es “una medida desproporcionada” establecer un ERTE por un año con 150 días. Entienden que la empresa puede prever que vengan “meses malos”, como el primer trimestre de año, por lo que consideran que lo lógico sería una regulación del empleo durante esos tres meses y, una vez que pasen, evaluar si se puede eliminar o se debe alargar. “Han sido capaces de augurar un año muy malo, pero no de poner un calendario de afectación”, declara el presidente del Comité de Empresa, Roberto Carlos Sanz, de CCOO.

Esta empresa dedicada a la fabricación de papel autoadhesivo está realizando un preaviso de los días de ERTE, al menos, con 24 horas de antelación a las personas trabajadoras afectadas mediante una notificación y, a aquellas que no están en fábrica, lo hace mediante un correo electrónico. “Tiene sus problemas porque no sabemos si alguien no lee el correo que pasaría”, indica Sanz.

Este ERTE se produce porque no se llegó a un acuerdo en las negociaciones entre representantes de las personas trabajadoras y la empresa. El presidente del Comité explica que, por su parte, se cedió en algunos puntos, pero tuvieron “un encontronazo” al tratar de negociar los complementos de los salarios base. La causa que la patronal esgrime para establecer este ERTE es la bajada drástica de pedidos y continuas paradas en los centros afectados, sin previsión de recuperación durante 2023.

“Una de las cuestiones que se intentaba que contemplase el ERTE era limitar la flexibilidad de la empresa para aplicarlo y también su obligación de constituir comisiones de seguimiento donde se evaluase cómo se estaba aplicando y en las que la empresa tendría que adelantar la previsión de afectación del ERTE para el mes siguiente –ya que se reuniría los días 25 de cada mes-“, señala el secretario general de CCOO en Soria, Javier Moreno.

Moreno además considera que haber cerrado el periodo de negociación con un acuerdo supondría garantizar cierta “paz social” para la empresa y, de cara a la plantilla, que son los principales afectados, su incertidumbre sería menor porque con un acuerdo se hubiese conseguido limitar la flexibilidad del ERTE, crear una comisión de seguimiento y una complementación de sus salarios.

“Esto es lo de siempre, cuando pasan estas cosas lo que pagan los platos rotos son los mismos: especialistas no cualificados y algunos técnicos”, esgrime el presidente del Comité de Empresa. De cara al futuro, las personas trabajadoras estarán pendientes de cómo se aplica el ERTE y no descartan que se tomen medidas aunque, por el momento, está en manos de abogados que “están coordinados” entre ellos.