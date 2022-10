Las Aulas de la Tercera Edad se inauguran esta tarde con la I Muestra Internacional de Cine

Las Aulas de la Tercera Edad comienzan un nuevo curso hoy con la jornada de inauguración en el Teatro Palacio de la Audiencia que, en esta ocasión, incluye una jornada de cine en colaboración con el Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria. Desde las 19.00 horas y con acceso gratuito se ha programado una Muestra Internacional de Cine de las Personas Mayores con la proyección de cinco cortos y un debate posterior. Este año se han inscrito 857 personas y el presupuesto anual es de 98.000 euros más IVA. El concejal Eder García participará en este primer acto oficial de inicio de curso. “Hemos podido incrementar las horas en más de un 20% y ampliar la oferta según la propia demanda de los usuarios y usuarias que son los que marcan qué tipo de actividades prefieren”, ha señalado. Las clases comenzarán el 17 con cursos deportivos, culturales, de desarrollo personal y de integración social.

La Muestra Internacional de Cine de las Personas Mayores de Soria es un espacio dedicado al encuentro cinematográfico intergeneracional, donde se proyectarán cortometrajes y un coloquio posterior que ofrecerá nuevas miradas sobre el hecho de ser y hacerse mayor. El objetivo es desmontar los estereotipos que existen en la sociedad sobre las personas mayores, así como reflexionar sobre algunas de sus problemáticas, al tiempo que busca promover el envejecimiento activo y luchar contra la soledad no deseada a través de la reflexión y el debate que inspira el séptimo arte.

La muestra incluye cinco cortometrajes ganadores de ediciones anteriores de La GRAN pantalla, Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona, un vídeo participativo realizado con diferentes personas mayores de Barcelona, su making of y un debate.





LUNES 10 DE OCTUBRE





PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES

19.00 HORAS





Bodas de Oro

Dirección: Lorenzo Tocco (URUGUAY, 2018) | 17 min Neda y Tito festejan sus 50 años de casados con una fiesta organizada por su hija Sandra. Para registrar el evento, se le pide a la familia y amigos cercanos que digan unas palabras acerca de la pareja, pero los testimonios se convierten en confesiones y lo que comenzó como una típica celebración se convierte en un escenario de enfrentamientos inesperados.





TRANS

Dirección: Angel Puado (ESPAÑA, 2018) | 6 min Dos abuelas hablan del nieto Trans de una de ellas. ProGo Dirección: Iván Valencia (ESPAÑA, 2018) | 14 min Mis padres se acaban de prejubilar y se han ido de viaje a Barcelona después de muchos años. Mi padre no paró de insistir hasta que le presté mi cámara para llevársela al viaje... y esto es lo que me he encontrado al descargar la tarjeta.





Souvenir

Dirección: Cristina Vilches Estella y Paloma Canonica (ESPAÑA, 2020) | 14 min Souvenir es la historia de un padre y su hija y de un insólito viaje a través del tiempo y la memoria. Un recorrido a contrarreloj por los recuerdos de una vida entera.





ProGo

Facunda

Dirección: Marta Romero (ESPAÑA, 2022) | 17 min Fascinada por el carácter y la forma de ser de su tía abuela Facunda, Marta y un pequeño equipo de rodaje se mudan un tiempo a las profundidades de La Mancha para documentar el devenir de los días de esta octogenaria.





DEBATE COLOQUIO | 20:00 H 60 min

Debate: NUEVAS MIRADAS DEL CINE HACIA LAS PERSONAS GRANDES ¿De verdad el cine puede influenciar en la imagen que tenemos en torno a las personas mayores? ¿Qué pasaría si la protagonista de "Desayuno con diamantes" hubiera tenido setenta años?

A partir del vídeo participativo “L’altra cançó de Macarena”! analizaremos de forma participativa qué imagen nos ha ofrecido el cine en torno a las personas mayores hasta la actualidad, para pensar otros discursos más allá del edadismo

Proyección del vídeo participativo “L’altra cançó de Macarena” y su Making of de la Asociación Cultural elParlante