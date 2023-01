El Numancia salva un punto en Alcoy

No ha sido el mejor partido del Numancia en la era Iñaki Bea. Los sorianos salían con hasta tres novedades en el once, con una defensa de 5 a la que se incorporaba Fer Román y Jaume Pol y con la vuelta de Bonaldo al centro del campo. El Numancia, como ya nos tiene acostumbrados, salía al campo atacando con garras y dientes. En el primer minuto Rubén Mesa peleaba un balón al último defensa local para conseguir la primera ocasión del partido -y, a la postre, una de las pocas de las que gozó el conjunto rojillo-.

El equipo alicantino supo bajar los humos al Numancia poco después y, en el minuto 6, llegaba una buena jugada por banda izquierda que finalizaba Soler rematando en el área pequeña y salvaba Ayesa con ayuda del poste en una gran intervención del portero navarro. La primera parte transcurriría calmada, con mucho -quizá demasiado- respeto por parte de ambos equipos y, aunque la posesión cayese de lado rojillo, era el Alcoyano el que lograba ser algo más vertical aún sin amenazar las tablas del marcador.

La segunda parte arrancaba con el primer cambio en las filas numantinas, marchándose Carrillo -que había firmado una buena primera parte- por Mancebo para proveer de nuevas alternativas ofensivas a un Numancia que no conseguía conectar con Rubén Mesa. Sin embargo, no dejaban de ser los locales los que más peligro generaban aunque, entre su falta de acierto y el buen partido de Gaizka Ayesa, no consiguiesen mover el marcador pese a tener varias ocasiones para ponerse por delante.

Los cambios de Mario Barco -que más tarde tendría que marcharse en el 90 por molestias en el sóleo- en el lugar de Zarzana -uno de los más participativos hoy- y la de Mahicas por un desesperado Rubén Mesa no surtieron efecto en el ataque numantino. El partido acababa con un 0-0 que habría que dar por bueno visto el partido.

C.D. Alcoyano: Bañuz, Primi, Álvaro Vega, Soler (Lobato, minuto 65), Juanan, Liberto, Moyita, Lillo (Rubio, minuto 79), P. Carbonell (Agüero, minuto 65), Alcaina, Imanol (Fran Miranda, minuto 34)

C.D. Numancia: Ayesa, Borja San Emeterio, Simic, Gorka Pérez, Fer Román, Jaume Pol, Toni Arranz, Bonaldo, Carrillo (Mancebo, minuto 45), Zarzana (Mario Barco, minuto 56, que fue también sustituido en el 90 por Dani Sánchez), Rubén Mesa (Mahicas, minuto 73).

Árbitro: Dirigió el partido Pablo Morales Moreno. Asistido por Gómez Florido y Lucas Gómez. Mostró cartulina amarilla al local Liberto Beltrán y a los visitantes Simic y Mario Barco.