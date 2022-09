El Numancia pierde en Los Pajaritos y lleva 1 punto de 9 posibles

El C. D. Numancia cedió una nueva derrota en Los Pajaritos. Fue ante el C. D. Alcoyano por 0-1, en un partido en el que los sorianos merecieron mejor suerte en el marcador, pero carecieron del acierto necesario para batir la portería rival. Son tres jornadas, 270 minutos, y los numantinos no han marcado ningún gol en una competición que se les está haciendo más complicada de lo previsto en pretemporada.

El equipo hoy hizo muchas cosas más y mejores que las ofrecidas en las dos jornadas previas ante Intercity y Eldense, pero aún así no le dio para sumar de tres y volvió a sucumbir ante un rival que vino a hacer su partido, defendiendo bien en torno a su portería, solidario y que supo buscar y encontrar su oportunidad para asaltar el feudo soriano.

Empezó el Numancia con categoría el encuentro, y la profundidad de sus laterales permitió que tanto Valin como Dani Sánchez sacaran varios centros de calidad al corazón del área rival que, sin embargo, no encontraron rematador certero en las filas numantinas. Había transcurrido el primer cuarto de hora de partido y el Numancia ya había forzado tres saques de esquina y hasta media docena de centros laterales. En uno de ellos, David González cabeceó en el segundo palo, pero Bañuz evitó el gol soriano.

El Alcoyano no se anduvo a la zaga. Aunque más replegado, nunca negó las transiciones y también forzó hasta tres saques de esquina en el tramo inicial del encuentro. Raul y Alcaina tuvieron sus opciones de cabeza, aunque no el acierto necesario para superar a Isma Gil.

Dani Sánchez en un gran disparo lejano, volvió a poner a prueba las condiciones del meta visitante, que también negó el gol a Mario Barco tras un remate de espuela en un córner botado por David González.

Con el Numancia poniendo empeño y el Alcoyano defendiendo con orden se llegó al descanso.

La segunda mitad no mejoró la primera, pero el Numancia mantuvo sus intenciones de ir a por el partido, hasta que llegó el jarro de agua fría del tanto visitante en el, posiblemente, único disparo a puerta de los visitantes en el encuentro. El ex numantino Agüero se paseó por la frontal del área numantina su centro chut acabó siendo empujado al fondo de las mallas por Alcaina.

Resultó un Alcoyano con mucha experiencia competitiva en los pies de sus futbolistas, con oficio y pierna dura siempre a pesar de que el Numancia llevaba cuatro cartulinas amarillas antes de la hora de juego, por ninguna del rival levantino. Defendió bien los centros laterales del equipo rojillo -su mejor arma ofensiva en el partido- arropado por un meta valiente como Bañuz y dos centrales contundentes que leyeron a la perfección el encuentro, incluso a la hora de ceder las cartulinas amarillas. Se fueron amonestados los dos, pero fue en los minutos de añadido en el tramo final del encuentro.

El final del partido fue un quiero y no puedo de los sorianos en busca del empate. Varios centros desde uno y otro lado, pocos remates con peligro sobre la meta de Bañuz, perfectamente flanqueado por un equipo que, a parte de una gran moral, demostró un carácter competitivo fuera de toda duda.

C. D. Numancia: Isma Gil, Valin (San Emeterio, minuto 69), F. Román, Gorka, Dani Sánchez (Jaume Pol, minuto 85), Cotán (Bonaldo, minuto 69), Jordi Tur (Moha, minuto 75), David González, Carrillo, Mario Barco y Rubén Mesa (Mahicas, minuto 75).

C. D. Alcoyano: Bañuz, Alvaro V., Raúl, Fran Miranda, J. A. Soler (Raul G.R., minuto 60), Juanan, Agüero (Rubio, minuto 70), Varela, Lillo, Pablo Carbonell (Primi, minuto 60) y Alcaina (Moyita, minuto 79).

Árbitro: Dirigió el partido Daniel Palencia Caballero (Comité Vasco). Asistido por Alaiz Gutiérrez y Sergio Ferrando. Mostró cartulinas amarillas a Gorka, Valin, Dani Sánchez y Mario Barco por el Numancia y a Raul y Álvaro por el Alcoyano.

Goles: 0-1. Minuto 68. Alcaina.

Los Pajaritos. 2.200 espectadores.