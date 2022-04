Satisfacción cofrade y críticas políticas, tras la Semana Santa en Segovia

El presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías de Semana Santa de la ciudad, Víctor García Rubio, hace un balance muy positivo del ciclo de este año. En los micrófonos de COPE ha destacado que han podido vivir lo que todo el mundo cofrade de la capital deseaba desde hace años. Porque a los dos de la pandemia se suman los dos anteriores, en los que la meteorología impidió un desarrollo normal. No solo ha destacado que prácticamente todos los actos se hayan llevado a cabo, entre procesiones, citas culturales y religiosas, sino que ha hecho hincapié en la participación y actitud de la gente.

Y no solo se han recuperado las citas tradicionales. También se han incorporado novedades. La principal, el Sermón de las Siete Palabras, en la mañana del Viernes Santo, en la iglesia de San Miguel. Pronunciado por el obispo de la diócesis, monseñor César Franco, a quien Víctor García atribuye gran parte del éxito del acto.

Esa cita incluyó, además, la sorpresa de la presencia en el interior del templo del paso de Jesús con la Cruz a Cuestas, de la cofradía de ADEMAR, aprovechando su generosidad y el hecho de que se custodia en el lateral de la iglesia de San Miguel, desde su traslado del colegio Marista para participar en la Procesión de los Pasos. Procesión que, por fin, ha podido presidir Víctor García, a diferencia de los cuatro años anteriores, por lo que su posible condición de gafe ya le acompañaba. Se lo ha quitado de encima, como bromeaba en los micrófonos de COPE.

Aunque la Procesión de los Pasos no estuvo exenta de anécdota. La protagonizada por la Cofradía del Santo Cristo de San Marcos, al comprobar instantes antes del acto, que una de las ruedas de su carroza estaba pinchada. Algo que hizo peligrar su participación, despertando la reacción apenada de sus devotos y cofrades. No obstante, hubo desenlace feliz. Y es que finalmente, un spray reparador permitió que esa rueda recuperase la presión necesaria y el Cristo de San Marcos participó en la procesión. Eso sí, no en el lugar que le hubiera correspondido, sino ocupando la última posición del cortejo.

Aluvión turístico

Ante el colapso que ha vivido la ciudad en los días centrales de la Semana Santa, desde el punto de vista turístico, pero también en el plano de la movilidad, el concejal de Turismo y de Obras, Servicios e Infraestructuras, Miguel Merino, ha querido matizar. El edil ha recalcado que, según los datos que maneja, solo uno de los parkings públicos se ha mantenido completo, mientas que en el resto ha habido plazas libres. Al menos, en determinados momentos. Reconoce que en este tipo de periodos, hay usos y costumbres de la ciudad que se ven alterados y condicionados, aunque descarta que se prime la movilidad del visitante sobre la del segoviano.









Al hilo del colapso circulatorio, de los servicios de transporte público, de los atascos o la dificultad para encontrar aparcamiento, Merino ha aludido a las multas impuestas en la explanada de San Marcos o en la Cuesta de los Hoyos. Hace hincapié en que eran vehículos mal estacionados, por lo que no cabe pensar en otra cosa que en una sanción. De hecho, ha puesto un ejemplo personal, de una visita reciente a Granada, donde, según relata, fue multado por aparcar dos días seguidos en un espacio prohibido. Una respuesta del concejal sobre si la experiencia de los visitantes en este sentido puede resultar perjudicial en términos turísticos, por los comentarios que pueden trasladar sobre Segovia.

El concejal de Turismo ha defendido el trabajo realizado previo al periodo festivo y ha destacado la disposición de tres puntos adicionales de información. También ha subrayado que los datos turísticos de jueves, viernes y sábado han sido ligeramente mejores que los de 2019. Parece quedarse con la lectura positiva, sin resquicio para la crítica. Lo que se dieron también es nuevos episodios de personas encaramadas al Acueducto, fundalmentalmente en la zona de la plaza de Día Sanz.

Críticas de Ciudadanos

Sí que han llegado esas críticas desde la oposición municipal. En concreto, desde el grupo de Ciudadanos. Su portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Noemí Otero, ha efectuado un balance desigual de lo que ha supuesto la Semana Santa en la ciudad. Por un lado, aplaude la vuelta del turismo masivo a Segovia, con su influencia en el comercio y la hostelería y como demostración del atractivo que sigue suponiendo la capital segoviana.









Pero, por otro, la representante naranja manfiesta haber constatado numersosas deficiencias en cuanto a responsabilidades del equipo de gobierno. De hecho, Noemí Otero, habla de una actuación nefasta. Ha echado de menos refuerzos en servicios municipales que considera indispensables para evitar colapsos en momentos de una afluencia de personas tan alta. En ese sentido, la portavoz de Ciudadanos ha afirmado que "todo el mundo sabía" que la llegada de personas a Segovia estos días iba a ser masiva y que, sin embargo, el equipo de gobierno ha permitido que algunas calles de la ciudad presentasen acumulaciones de basura, así como grandes atascos sufridos tanto por segovianos como por visitantes, a lo que se suma la imposibilidad de aparcar y las multas impuestas. Noemí Otero señala varios departamentos municipales en concreto, como los de Turismo; Seguridad Ciudadana; Movilidad, Tráfico y Transportes; y Medio Ambiente.

Siguiendo con el ámbito de la movilidad, Otero lamenta que prácticamente la única medida fuera la de liberar el pago de la ORA en la mañana del Sábado Santo. Todo ello, lleva a la portavoz naranja a reiterar que la ciudad ha dado una imagen "nefasta" estos días.