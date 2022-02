Podemos insiste en criticar al gobierno municipal de Segovia pero también vuelve a permitir sus presupuestos

La comisión municipal de Hacienda se ha reunido este lunes, como previa al Pleno que el Ayuntamiento de Segovia va a vivir este viernes y al que se someterán los presupuestos. En esa comisión, han dado su voto a favor de las cuentas PSOE e Izquierda Unida, ha votado en contra el PP, mientras que tanto Ciudadanos como Podemos se han abstenido. El portavoz morado, Guillermo San Juan, en su comparecencia posterior, ha parecido nadar entre dos aguas. Por un lado, critica al equipo de gobierno su escasa ejecución presupuestaria y también del acuerdo alcanzado con él respecto a las medidas a implementar con el presupuesto de 2021. Algo que ha tenido un resultado "decepcionante", dice.

Según los cálculos que ha compartido, de ese acuerdo solo se ha cumplido un 15%. Es decir, de los 9'3 millones de euros que sumaban las propuestas contenidas solo se han ejecutado 1'4 millones. El documento reflejaba 67 medidas, según el relato de San Juan. Se han completado únicamente 16, mientras que 14 se han llevado a cabo parcialmente y sobre 37 "no se ha movido un papel ni un euro", como queda de manifiesto en la liquidación presupuestaria de 2021.

Pero el edil de Podemos se presenta como ejemplo de responsabilidad respecto a la ciudad y se brinda a que los presupuestos salgan adelante. Su postura se resume así: "no vamos a apoyar los presupuestos, pero vamos a permitir que salgan adelante". En este caso, no critica que el equipo de gobierno no hayan buscado congraciarse con él, sabedores que le necesitan como socio periférico. Pero Guillermo San Juan no parece demandar gran cosa en ese sentido a PSOE e Izquierda Unida. Es como si diera por hecho que el bloque progresista debe sacar adelante sus cuentas, aunque no se cumpla lo que pactan con él o no acudan a él con tiempo para pactar esa propuesta económica. De hecho, ha confirmado que se enteró de la propuesta de presupuestos la semana pasada, a la vez que Ciudadanos y PP.

El portavoz morado no se ha planteado votar en contra de los presupuestos, aún a riesgo de que no salieran adelante y se mantuvieran prorrogados los anteriores. Ni siquiera para buscar la confección de unas cuentas que le gustasen más. ¿Será que a nivel orgánico, en Podemos, hay instrucciones a sus delegaciones locales de no enfrentarse al PSOE, dado los acuerdos que mantienen, por ejemplo, para sostener el Gobierno central? Según Guillermo San Juan, no. Afirma que nunca ha recibido ese tipo de indicaciones.