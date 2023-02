Synesthesia permanecerá en el Centro de Creatividad de IE University hasta el 10 de marzo

La instalación interactiva y multisensorial Synesthesia, obra comisariada por investigadores de la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia (EE.UU) Severino Alfonso y Louka Tsafoulia, se inauguró hoy en el Centro de Creatividad de IE University, ubicado en la Real Casa de la Moneda de Segovia. Tras presentarse en Estados Unidos, país donde fue concebida, y visitar varias capitales europeas, la instalación llega ahora a Segovia de la mano de IE Campus Life y el IE Creativity Center en colaboración con IE School of Architecture and Design.

Synesthesia es una esfera irregular con efectos fluctuantes de luz y sonido que invitan al espectador a la interacción y a entablar una conversación sensorial con el objeto y el entorno. De geometría distorsionada y aspecto delicado, esta enorme esfera, ubicada en una de las salas principales del Centro de Creatividad de IE University, actúa primeramente llamando la atención del visitante. “Le invita a que dirija su mirada al interior de los portales abiertos sobre su superficie blanda para observar sus complejos sistemas internos”. Así, “los ojos del observador se transforman en el objeto observado, captado y proyectado en tiempo real sobre la superficie externa de la propia esfera”. “Synesthesia” se convierte, de este modo, en un cine tridimensional “vivo” en el que el sujeto filmado observa a su vez a sus visitantes.

La obra es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por los profesores de la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia(EE.UU) Severino Alfonso y Loukia Tsafoulia “con el objetivo de desarrollar nuevas metodologías que puedan relacionar al individuo con su entorno mediante el uso y el encuentro de prácticas como el diseño interactivo y las ciencias de la salud emergentes” Para el montaje, ambos han contado con la colaboración de profesores de Arquitectura de IE University y de los estudiantes Adhira Isaac Alexis, Marta García Salamanca, así como las alumnas Hope Rose Maugeri y Adriana Martínez Menéndez encargadas de crear contenido multimedia del proceso previo a la apertura.

“Como interfaz atmosférica y suave, Synesthesia nos invita a un juego de curiosidad. Está concebida para activar distintos niveles de participación y asombro a diferentes escalas. El espectador se enfrenta a su geometría distorsionada, a su forma de otro mundo que contrasta con el espacio circundante”, subraya Carlos Redondo, director del IE Creativity Center en Segovia. Añade que Synesthesia “se mira a través, pero también hacia afuera”, puesto que “la mirada interior de la instalación se transmite en directo al mundo” a través del sitio web del Synesthetic Research and Design Lab del College of Architecture an Built Venronment, fundado por los comisarios de la exhibición.

“Synesthesia Exhibition. Sensory Experiences. Digital Universes” podrá visitarse con entrada libre hasta el 10 de marzo. Como complemento fundamental a la exhibición, y para conocer más de cerca las posibilidades del proyecto, el miércoles 1 de marzo a las 17.00 horas horas tendrá lugar una clase magistral de uno de los autores abierta al público general y en inglés.