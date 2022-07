El segoviano Antonio Tabanera representará a España en la final internacional del Global Management Challenge

Antonio Tabanera Manzanares representará a España en la final internacional de la mayor competición de estrategia y gestión de empresas del mundo basada en la simulación. Global Management Challegne (G.M.C.) se celebra desde 1980, con el respaldo de la Cámara de Comercio de España.

Busca que los universitarios aprendan a realizar y tomar decisiones empresariales mientras desarrollan otras habilidades de gran utilidad para su futuro profesional. Antonio Tabanera es un estudiante segoviano de 4° curso de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid. Este año la final mundial del G.M.C. se disputará en España por primera vez en los 42 años de historia. Las dos últimas ediciones se disputaron en Rusia y Qatar respectivamente.

A nivel internacional en este concurso participan más de 500.000 personas y tiene mucha repercusión a nivel mundial .En él toman parte importantes potencias económicas como China, Rusia, Italia, Emiratos Árabes, etc. siendo televisado en directo por algunas cadenas de televisión de estos países. Antonio Tabanera junto con Roberto Gutiérrez y David Pozo, han conseguido la victoria proclamándose campeones nacionales, el pasado mes de mayo después de superar en cinco exigentes rondas eliminatorias a los más de 500 equipos de la competición en España.

Por otro lado es importante resaltar que Antonio está realizando sus prácticas de fin de carrera en un departamento de la Universidad Politécnica de Madrid formando parte de un equipo de investigación de la universidad que ha sido reconocido por haber desarrollado dos proyectos de herramientas de software de cálculo derivados de diversas investigaciones vinculadas a los campos de la medicina y los materiales. Innovadoras investigaciones, una de ellas que permiten modelar el comportamiento comunitario de las células cancerosas y otro que permite construir mediante impresión 3D elementos compuestos por microestructuras de propiedades variables, conseguido mediante el concepto de metamaterial.









Otra participación destacada realizada por Antonio Tabanera durante el mes de mayo fue en Oporto (Portugal) representando a los universitarios españoles en la ronda final de España y Portugal del desafío BEST (Board of European Student of Technology) donde los equipos tienen que desarrollar un proyecto científico y defenderlo ante un jurado profesional.

Todos estos trabajos Antonio lo compagina con la práctica diaria del atletismo en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid. Siendo en la modalidad de vallas donde ha obtenido excelentes resultados.