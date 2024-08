Los vecinos de San Rafael desesperados con el tráfico que atraviesa su pueblo

Los vecinos del municipio segoviano de San Rafael han vuelto a decir basta ante el gran flujo de tráfico de la Nacional 6 que atraviesa su pueblo. Esta es la travesía que toman como alternativa gratuita 16.000 vehículos diarios -de los que 2.000 son camiones o vehículos pesados- que van o vienen desde Madrid. Son solo cifras, pero que tienen un impacto negativo en la seguridad de los ciudadanos de San Rafael. En 2017 un ciclista de 71 años fue atropellado mortalmente por un camión. Era el padre de Juan Manuel Gea, presidente ahora de la Plataforma 'Solución a la Travesía de San Rafael', que desde 2018 trabaja para buscar una solución al amplio flujo de vehículos que atraviesan el pueblo que como ha asegurado en COPE Juan Manuel Gea, es un peligro para el pueblo

Con tanto tráfico por su carretera y ahora en verano duplicada la población de San Rafael, el presidente de la Plataforma ha explicado que hay una cantidad de incidentes. Y ya no solo hablan de la seguridad, que lo consideran prioritario, sino que además denuncian una gran contaminación acústica tan característica de los atascos









La solución propuesta desde la Plataforma

El problema de los vecinos espinariegos es evidente y desde la Plataforma están luchando para que desde el Gobierno se les escuche y tomen cartas en el asunto. Juan Manuel Gea tiene claro que la solución pasa por buscar una alternativa gratuita a esta travesía, y lo más viable es eliminar el peaje de al AP-6.

Un peaje que no se prevé a corto plazo que se vaya a eliminar por lo que esa carretera a Madrid seguirá siendo autopista por lo menos hasta 2029. Además, las expectativas no son positivas porque la Unión Europea ya confirmó que España en 2029 podría volver a licitar por 7 años la concesión de la autopista AP-6

La lucha de la Plataforma pasa por que no solo no se licite hasta 2036, sino que además se llegue a un acuerdo con la actual concesionaria para no llegar hasta 2029

Protestas esta semana en el municipio

Estas son las soluciones que han trasladado al Ministerio de Transportes, bien a través de la misma Plataforma o desde el Defensor del Pueblo. Dado que no obtienen respuesta, esta semana se van a volver a concentrar en San Rafael demandando soluciones. Ayer, dado que Subdelegación del Gobierno no autorizó la concentración, la camuflaron en forma de visita guiada con el título 'Presume de Pueblo', pero desde la Plataforma confían en que la protesta del viernes sí termine siendo autorizada.