El "despilfarro" que supone no acudir a una cita sanitaria reservada

¿Cómo afecta al sistema sanitario plantar al médico cuanto tienes cita? Dependiendo del centro de salud, del cupo del sanitario y de la demanda, las citas pueden darse como media hasta una semana si quieres ver a tu médico de familia, un mes para especialista y más allá de los tres meses si es un especialista de alta demanda. Pero Sanidad alerta de que hay pacientes que se ausentan sin cancelar su cita. Y hay datos, Un 3% de los pacientes que tienen cita en Atención Primaria no acude. Ese porcentaje se eleva hasta el 8% cuando hablamos de atención hospitalaria (para una primera consulta, exploración o diagnóstico). Y en el caso de las pruebas diagnósticas como ecografías o mamografías, el porcentaje de absentismo es del 5%.

El caso es que, cuando no se pueda acudir a una cita ya concertada, sólo es necesario avisar con antelación. El defensor del paciente asegura que no se debe penalizar al paciente porque no hay medios efectivos para realizar con agilidad la cancelación de una cita. Una circusntancia a la que se ha referido, en Mediodía COPE en Segovia, el delegado territorial de la Junta. José Luis Sanz Merino ha llamado la atención sobre la afección en las arcas públicas, reconociendo que hay imprevistos y situaciones sobrevenidas.

La propia app SacylConecta sirve para anular una cita, igual que para reservarla. Una aplicación que ha ido creciendo en uso. En 2021, un 21% de las citas se concretaban por esa vía. Actualmente ya superan el 45%.

Centro de salud Segovia-IV

Y hablando del ámbito sanitario, la Junta está inmersa en el proceso de evaluación de las ofertas presentadas por siete empresas para hacerse cargo de la construcción de lo que resta del centro de salud de Segovia-IV. Por ello, Sanz Merino confía en que la licitación se resuelva incluso este mismo mes de abril para que el verano ya coincida con el desarrollo de trabajos en esa parcela de Nueva Segovia.

Entretando, siguen los trabajos de urbanización para la ampliación del Complejo Asistencial y se espera también para el corto plazo el inicio del uso del aparcamiento provisional habilitado frente al hospital, puesto que dejará de poder usarse uno de los viales que da acceso al parking habitual.

Residencia de Mayores San Lorenzo

Y Residencia de mayores San Lorenzo. Esa es la nueva denominación para la, hasta ahora, Residencia Mixta. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha visitado el centro para comprobar el resultado de las obras que se han llevado a cabo allí. Trabajos de adaptación al nuevo modelo de unidades de convivencia, en el que se basa la Ley de Mayores aprobada la semana pasada en las Cortes Regionales. La primera de este tipo en toda España, según la consejera.

5'8 millones de euros se han destinado al centro, que ya tiene sus plantas inferiores conforme al nuevo esquema. Quedan las plantas tercera y cuarta, que se abordarán entre este año y el siguiente. Como consecuencia, aumenta el número de plazas.

La unidad de convalecencia cuenta con diez plazas, más dos de respiro. Con otras 30 plazas de estancias diurnas. Un proceso de transformación que culminará con un incremento también de la plantilla: serán 30 puestos más.

Los trabajos en esta residencia empezaron ya en el año 2006. Mientras, avanzan también los que se dirigen a poder volver a abrir el Hogar-Centro de Personas Mayores. La consejera ha calculado que se avance pueda permitir la reapertura este año, aunque aún quedarían tareas por abordar el año próximo.