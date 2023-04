Salamanca acogerá una gala de danza solidaria a favor de los damnificados por los terremotos de Turquía

El Palacio de Congresos de Salamanca acogerá el próximo viernes día 28 una gala solidaria a favor de los damnificados por los terremotos de Turquía, con la danza como gran protagonista, aprovechando que al día siguiente se celebra el Día Mundial de la Danza.

El Ballet de Cámara de Madrid, que forma parte del Instituto Universitario de la Danza 'Alicia Alonso', regresará a Salamanca tras sus éxitos anteriores con Karmenes, para representar siete coreografías, algunas de ellas estreno mundial. Todo ello para que la ciudad disfrute de un espectáculo único y, de paso, muestre su lado más solidario, ya que la recaudación obtenida se destinará a los damnificados por los terremotos de Turquía.

La gala contará con la representación de Las Sílfides, una obra basada en la fundación de un ballet en estilo neorromántico, que muestra la inspiración que le aportan las sílfides a un joven poeta. A continuación, el Ballet de Cámara de Madrid mostrará un estreno mundial, 'Más alto que no veo', con coreografía de Libertad Pozo. Más tarde, el protagonismo será para 'Acopla2', de José Manuel García, un claro homenaje a dos formas de cultura y arte como la copla y el bolero. 'En el Crepúsculo', de Jorge Gallego Silva, continuará la gala, que avanzará posteriormente con la representación de otro estreno mundial: 'Hey Siri! Do you love me?', dirigida por Enrique Velasco y Manuel Sanz. Tras un pequeño descanso, el público podrá disfrutar de otra primicia mundial, 'Affectus', con coreografía de Óscar Torrado, basada en cómo las emociones surgen de forma natural en los seres humanos ante lo que ocurre en nuestro entorno, alterando los ánimos. Por último, la gala se cerrará con 'Ónira', de José Manuel Buzón, un viaje autobiográfico de los sueños, inquietudes, ilusiones, bagajes, decepciones y triunfos de una vida dedicada en cuerpo y alma a la danza.

Las entradas para el espectáculo están a la venta a un precio de 6 euros, en el Palacio de Congresos (de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes; y el día 28 de abril de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:30 horas) y en la web www.palaciosalamanca.es.

Además, quienes deseen realizar una donación podrán hacerlo en la cuenta de la embajada de Turquía en España ES4301822370420201697342.

Ballet de Cámara de Madrid

El Ballet de Cámara de Madrid es la unidad de artes escénicas de los profesionales que cursan estudios superiores en el Instituto Universitario de la Danza “Alicia Alonso” de la Universidad Rey Juan Carlos.

Se creó en 1997 bajo la Dirección General de Alicia Alonso con la participación de Alberto García Castaño, Director Ejecutivo, quien junto a destacados maîtres del Ballet Nacional de Cuba, ha sido gran impulsor de este proyecto. Responde a la necesidad de asegurar las prácticas profesionales en compañías de danza, en teatros y en el propio centro. Su objetivo es que los bailarines completen su andadura en el camino hacia la madurez escénica. Para cumplimentar esta tarea, la compañía realiza una media de veinte funciones en teatros de la Red de la Comunidad de Madrid, además de giras nacionales e internacionales.

La mencionada agrupación posee un amplio repertorio que abarca la danza clásica, contemporánea, española y el teatro físico del movimiento. A lo largo de estos años ha realizado más de 300 representaciones y participado en festivales y concursos nacionales e internacionales. En los tres últimos años cuenta entre sus filas con los bailarines galardonados en los Premios Nacionales de Danza Clásica convocados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Suma a su currículo los premios obtenidos en eventos tales como el Concurso Iberoamericano de Coreografía, el Concurso Internacional Burgos – New York, el Concurso Nacional de Castellón de la Plana y el Concurso Coreográfico de la Fundación Onassis, entre otros muchos reconocimientos.

Desde su creación la compañía ha contado con la presencia y el apoyo de estrellas invitadas del Royal Ballet de Londres, English National Ballet, Ballet Nacional del Teatro de la Ópera de Marsella, Ballet de Teatro de la Ópera de Viena, Ballet Nacional del Teatro de Ópera de Budapest, American Ballet Theathre, Nederland Dance Theatre y el Ballet Nacional de Cuba entre otras prestigiosas agrupaciones.